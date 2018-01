Mátyás igazsága

Nincs még egy olyan királyunk, akiről annyi mesét, mondát, anekdotát, mondást ismernénk, mint Mátyás királyról. Meghalt Mátyás, oda az igazság – mondjuk, ha valami sérelem ér. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyermeke több mint fél évezred múltán is jelen van az életünkben. 2018-at Mátyás-emlékévvé nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. Igaz, nem teljesen kerek az évforduló, de az minek is. Szeretjük Mátyást és kész.



A Szent István után talán leginkább tisztelt királyunk 575 éve, 1443. február 23-án született. Február 24-én pedig a névnapja lenne. Egy mai gyerek erre azt mondaná, jól kitoltak vele a szülei, de ez akkoriban még csöppet sem számított. Mátyást 560 éve, alig 15 évesen koronázták királlyá. Tulajdonképpen ez az emlékév elsődleges apropója is. A feljegyzések szerint Mátyásnak nem jutott gyerekkor.



Már korán jeleskedett a harcművészetekben, és akár egy folyót is átúszott. Nemesi körben kirívó módon imádott olvasni, ezért igen nagy műveltségre tett szert. 11 évesen már vőlegény lett belőle. Mátyás állítólag a korabeli társadalmi kommunikáció mestere volt, ami biztos igaz, hiszen a róla szóló történeteket még a mai óvodások is fújják. Persze ha Mátyás idejében élünk, lehet, hogy nem szerettük volna annyira, mint így, több mint 500 év távlatából. Háborúk, pénzügyi reformok, 43-féle új adó...



Nem tudom pontosan, milyen programok lesznek az emlékévben. De azt nagyon sajnálom, hogy Helyey László színművész ezt már nem élhette meg. Felnőttünk jó páran úgy, hogy a hangja nélkül szinte elképzelni sem tudjuk Mátyás királyt.