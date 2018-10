Megáll az idő

Vasárnap egy órával tovább alhatunk, egy tavaszi vasárnap meg majd egy órával kevesebbet. Mi, akik ebben nőttünk fel, úgy érezzük: mindig is így volt. Már az Egri csillagok Vicuskája is pont akkor nyitotta ki a szemét nyáron a felkelő napra, amikor mi, a dédapánk meg főleg. Pedig 1954–57 között használták először a kétféle, téli és nyári időszámítást, hogy az esti csúcsterhelést enyhítsék, 1980-ig aztán szünetelt. Arra találták ki, hogy minél több világos óra essen egybe az ébren töltött idővel. Ma már annyiféle időbeosztásban „működnek" emberek, hogy spórolás tekintetében sem számít sokat. A szervezetet viszont megviseli minden egyes óraállítás, tapasztaljuk, és ezt mondta az Élettani Intézet kutatója is. Én a tavaszit éreztem mindig fájdalmas csapásnak. Az soha nem tudott kiborítani, ha egy órával tovább aludhattam.



Ez persze még akkor volt, amikor nem voltak gyerekeink, de már vannak. Ahogy mi belenőttünk az idő eltolásába, nőnek ők majd bele abba, ami természetes – mert mi a téli időszámítást tartanánk meg, amely időzónához ténylegesen is tartozunk. Aki mezőgazdaságból él, annak például csak ügyintézés szempontjából számít, éppen mennyi az idő, mert az állat ugyanúgy felkel és enni kér, a földeken ugyanúgy nem lehet tök sötétben dolgozni, teljesen mindegy, hogy hány óra van. A gyerek is felkel, az is éhes, neki sem számít, mennyi az idő. Náluk, rajtuk igazán jól látszik, hogy az emberi szervezetnek is ugyanúgy mindegy, de mi csavarunk egyet rajta, belerúgunk kettőt, és azt mondjuk, hát mi ebben a furcsa? Nincs itt semmi látnivaló, mostantól nem három óra van, hanem kettő, vagy nem kettő, hanem három: ennyi. Te vagy a hülye, ha elalszol két hétig minden áldott nap. Még mindig egy közepes város energiafelhasználásának felel meg nálunk a megtakarítás, mondja a Mavir, de a népeket ez mit sem érdekli. 90 százalékunk az eltörlésre szavaz. Jobban érzi a bőrén a kellemetlenséget, mint a spórolást. Ami egy főre lebontva kerek 450 forint.



Szóval élvezzék ki a hátralévő alkalmakat – még a tavasziakat is –, mert három év, és vége. Megáll az idő.