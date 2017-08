Megcsörren a múlt

Nem gondolkodtam rajta, mit is jelentett régen a „K-vonal". Azt mondtam volna, hogy a piros telefon, amit a szegedi kormányhivatal Komócsin-emlékszobájában láttam, az a diktatúra emblémája. Hogy mi az elnevezésében a „K"? Úgy tippeltem, hogy közvetlent vagy kádert takarhat. Mert mindegyik igaz volt rá.



És most olvasom, hogy közigazgatási telefonnak találták ki bennfentes pártkatonák 1947-ben. És a szakértők szerint már akkor is elavultnak számított ilyen vezetékes készülékkel védeni az elvtársakat a lehallgatás ellen. Hiszen már régen nem így titkolóztak, hanem korszerűbb technikával osztották az információkat. Miközben mi még a kilencvenes évek közepén is a sarki fülkénél álltunk sorba az aprónkkal, ha olyan szerencsés közhalandókat akartunk elérni, akiknek volt telefonjuk.



És most kikúszott a múlt a diktatúra emlékszobájából, hogy ebben a formában is újra kísértsen. Legyintenék én rá, hogy újabb gumicsont, ha nem kormányhatározat rendelné el háromszáz millió forintért a mi pénzünkből. Ezzel kötik zárt láncra a kormányhivatalokat, a rendvédelmi szerveket, az állami kórházakat, egyebeket.



Mi ez, ha nem a kormányzati paranoia újabb fejezete? Vagy csak azért pattant ki ez az ördögi ötlet az aláíró Semjén Zsolt fejéből, mert a mi vezérünk utálja a mobiltelefont, és nincs jóban az internettel úgy, ahogy van? Hangoztatom én is olykor, hogy a papír a legbiztosabb adathordozó, de attól még a világ átlép rajta és rajtam, ha komolyan veszem. Vagyis egy ilyen „K-vonalnak" megint csak jelképes szerepe van. Azt mi majd jövő áprilisban eldöntjük, hogy a múlté vagy a jövőé.