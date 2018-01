Régen minden jobb volt, kivéve a kevertet – ez a mondás is régi, de bölcs. Régen állítólag több vitamint tartalmaztak a zöldségek, gyümölcsök – ma meg már gyakran kevesebbet, és nem is biztos, hogy eszünk belőlük eleget. Az elmaradó vitaminok, nyomelemek, egyebek pótlására találták ki az étrend-kiegészítőket. Van is belőlük annyi, mint égen a csillag – na de milyen alapon válasszunk közülük?



A forráskritika nem a magyar internetezők erőssége. Ha írva vagyon, akkor úgy van, ezt az álláspontot képviselik sokan: tökmindegy, hogy hol találják. Láthattuk, amikor a mérgező tiszafából készült tea receptjét osztották meg sokan teljesen komolyan, de írhatnánk ezer más példát is. Internetről tehát nem érdemes olcsó, névtelen, de sokat ígérő termékeket megrendelni.



A patikák ellenben már most is azokat a termékeket forgalmazzák, amelyeknek ismert a háttere, a gyógyszerész is többet hozzá tud szólni a témához, mint cukimami84 a facebookos fórumról. Ezen túl még a csomagoláson is jelölni fogják, hogy az adott étrend-kiegészítő biztonságos.



A most induló programhoz minden ilyen terméket gyártó és forgalmazó cég csatlakozhat, amely vállalja, hogy csak minőségi garanciával rendelkező étrend-kiegészítőt szállít, forgalmaz. Arról viszont nincs hír, ki fogja ezeket a készítményeket bevizsgálni.



Jelen formájában az intézkedés arra jó, hogy a vásárlók biztonságérzetét fokozza, mondja a patikavezető is. Persze az sem utolsó szempont: talán bevonzza a gyógyszertárba azokat, akik eddig azt mondták, nem tökmindegy? Majd rendelek valamilyet a netről.



Olcsó, kéznél van, megesszük, úgyis ugyanaz van mindben. Csak nem mindegy, hogy abból mennyi, mi a vivőanyag, és mit tesznek még bele – amitől esetleg rosszabb állapotba kerülünk, mint valaha voltunk. Kivéve amikor véletlenül berúgtunk keverttől, ami már akkor is rossz volt, amikor még több volt a zöldségben a vitamin.