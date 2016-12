Megfogadom

Alig két hét van az évből, talán ilyenkor már többen elkezdik készíteni az idei leltárt. Akárcsak aranyvasárnap után az árusok, és kiderül: ismét többet költöttünk ajándékra, mint tavaly.



A leltárhoz fogadalmak tartoznak. Szakítok a hagyománnyal, a jót megtartani, a rosszat elvetni bármikor lehet. És talán az ünnepre való várakozás időszaka erre, az elmélyülésre megfelelőbb, mint a pezsgőmámoros szilveszter, amikor vagányságból olyan dolgokat is megfogadunk, amikről tudjuk jól: nem tartjuk meg. Idetartoznak a fogyókúrák, a cigiről és az alkoholról való leszokás, csak hogy a legsablonosabbakat szajkózzam.



Aztán eljön az új esztendő, és zabálunk, fújjuk a füstöt több pohár sör társaságában. Ezért is gondolkodtam azon, ne halasszuk a fogadalmakat az év végére: kezdjük el most átnézni az évünket. Az életünket. Gondoljuk át, min kellene és min tudunk változtatni. Mert a kettő ritkán találkozik. Legyünk szigorúak, és csak olyat fogadjunk meg, amit teljesíthetünk. Amit teljesítünk. Hogy alacsony a léc? Vallomás: nálam nagyon.



Akkor nézzük. Fogadom, hogy többet mosolygok, hiszek az emberekben, nem leszek keserű, cinikus (annyiszor, mint eddig...), nem idegeskedek, kiabálok feleslegesen. Hagyom magam szeretni, odafigyelek a hozzám közelállókra. Hogy kajáról, cigiről, piáról szó sincs? Mert először ezeken kell változtatnom. És fogadom, ez nem csak rám igaz.