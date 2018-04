A közeli lakásból látták – a rendőrségi jegyzőkönyv szerint –, ahogy az óvoda kerítésén átmászik a két nagyobbacska gyerek, ők mégis eljutottak valahogy a belvárosba. Nem is azok találták meg őket, akik aztán keresték: egy trolivezetőnek és utasának tűnt fel, hogy nincs velük felnőtt.



Ez a történet sem azokról szól, akik kalandvágyból vagy a szabadabb élet reményében léptek túl egy bizonyos határon, hanem rólunk. Felmérjük-e, hogy egy hatéves fiú szatyorral a boltba menet lehet természetes látvány, egy intézmény kerítésének tetején lovagolva azonban már nem az? Rászólunk-e más gyerekére, ha veszélyes dolgot művel a játszótéren? Elkapjuk-e, ha mellettünk esik le? Egyáltalán: érdekel-e minket, mi történik a másik ember gyerekével? A kerítésmászás a Cső utcában történt Szegeden – a Szabadkai úti óvoda kapujánál és máshol is tábla figyelmezteti a szülőket arra, hogy zárják az ajtót, húzzák el a reteszt. Van olyan intézmény, ahol egy idő után nagyobb betűkkel kellett kiírni a figyelmeztetést, mert nem volt foganatja, a kaput olykor nyitva felejtették.



Gyerek nem szökött meg, de erre számítani kell: olyan helyre kerül nap mint nap, ahol eleinte minden riasztó, de legalábbis ismeretlen. Olyan társaságban kell lennie, amelyet nem ő választott meg. Még szép, hogy szabadulni akar. Nem gondol bele abba, hogy ha haza is jut, otthon nem talál senkit, hogy a szökéséhez mit fognak szólni a szülők; és hogy a rendőrség ismeretlen tettes ellen eljárást fog indítani, hogy kiderítse, ki volt a felelős. A felnőtt nem szökik meg onnan, ahol gondjai támadnak. Alkalmazkodik, vagy megpróbál változtatni a körülményeken. Összetart olyanokkal is, akik nem különösebben szimpatikusak neki, a boldogulás érdekében. Figyelmes, és nem csak magáért vállalja a felelősséget.



Ez lenne a különbség közöttünk, elvileg.