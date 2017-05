Megszületik, megpattan

A létező lehetséges világok legjobbikában élnénk, ha nem lennének a migránsok. Ennek fényében pikáns a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (NKI) frissen publikált felmérése, amelyből az derül ki: ebből a szép világból elvágyódik Szeged és Debrecen. Legalábbis annyi fiatal és középkorú, amennyi a két nagyvárost lakja: 370 ezer állampolgár. Néhány napja írt lapunk az ország harmadik legjobb fűtésszerelőjéről: a középiskolás diákot már munka várja Németországban, a jövőjét is ott képzeli el. Pedig Magyarországon, láthatjuk, bármi lehet egy jó mesteremberből.



Ebben a remek országban, ahol – érthetetlen! – még mindig fogy a magyar, pedig tavaly több mint hatszázzal született több gyerek, mint tavalyelőtt. 2010 és 2015 között a legtöbb országrészben többen haltak meg, mint ahányan születtek. Pedig ma már minden nőt bátorítanak, hogy viselje gondját családjának, hiszen ez az igazi női hivatás. Mi, nők genetikailag szeretünk pelenkát cserélni, fizetetlen munkát végezni. Ahhoz egyébként mekkora szemellenző kell, hogy évtizedek siránkozásai alatt ne vegye észre döntéshozó, mely országokban nő a születésszám és mitől? Könnyebben összerakják a munkát és a gyereknevelést a családanyák, na meg a családapák is – rémlik valami? Oké, hogy gyed extra, de a szemléletváltás? Bevonni az apákat a gyerekgondozásba és -nevelésbe? Inkább nyilatkozzunk sokat az elveszett és helyreállítandó atyai tekintélyről. A végén még nekünk is kakás pelust kell cserélni! A lefele csúszó középosztálynak közben továbbra is orosz rulett minden újabb gyerek. A Policy Agenda kiszámolta: a magyar családok harmada él a létminimum alatt. A gazdagokat lehet agyontámogatni, de nincsenek annyian, hogy megállítsák a népességfogyást – ezzel az összefüggéssel is lehetne valamit kezdeni. Hátha idővel olyan hely lenne Magyarország, ahonnan nem akar lelépni az a kevés is, aki megszületik.