Ilyen hideg még soha nem volt – írta főcímében az egyik frissen gründolt portál, miután vasárnap hajnalban Tésán –27,7 fokot mértek. Az csak később derül ki, hogy ezen a napon nem volt soha ilyen hideg. Mert másikon igen, Miskolc mellett 1940. február 16-án –35 fokot mértek. Ha akkoriban köpött valaki egy hosszabbat, az kopogott a járdán, mire leért.



Ilyenkor megírja a sajtó, hányan fagytak már meg ezen a télen, illetve hűltek ki saját lakásukban, ami – ha lehet – még megdöbbentőbb. Megtelnek a melegedők, és mindenki jobban figyel a másikra. Az érdi Szieszta kávézóba például az is betérhet, aki nem fogyaszt. Ha otthon nincs fűtése, vagy úton van, és szeretne átmelegedni. És kap egy forró teát is. Szép gesztus, ha meg reklámcélú, ügyes. De most csak a szépet nézzük.

Hasonlóan szimpatikus és egyszerű ötlet az utcai ruhatár. A Facebookon láttam a fotót, és valahogy így szólt a képaláírás: Ha fázol, vegyél el egy kabátot, ha azt akarod, hogy mások ne fázzanak, tegyél ide egyet. Nem kell ezt túlragozni, de 3-4 darabot néhány perc alatt összeszednék, és be is akasztanék egy szegedi belvárosi utcai ruhatárba, ha 30 másodpercre megállhatnék mellette autóval.



Ezek a hideg szépségei, amiből vannak még kisebbek is. Szombat este a tavalyi bajnokkal játszott óriási meccset a helyi kosárlabdacsapat, a Szedeák. Több néző volt, mint amire számítottam a nagy hideg miatt. És olyannal is találkoztam, akiről úgy tudtam, nem lesz ott. Ezért nem veszi elő az autóját, és 70 felett amúgy is nyűgösebb már minden.



Kiderült, rátelefonált egy barátja, aki úgyis ment, és telekocsis megközelítéssel felajánlotta, tartson vele a sportágért élő-haló, nyugalmazott edző-játékvezető. Mellette álltam, 6–17-nél azt jósolta, félidőben haza lehet menni. A szezon meccse kerekedett belőle, egypontos szegedi sikerrel.



Végig meleg volt – kár lett volna kihagynia.