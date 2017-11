Az újságíró mindig feltöltődik olyan interjúalanyoktól, akikben duzzad az életkedv. Főként ha idősek, és érezhetően a tapasztalatuk és életörömük határtalan. Tóth Jánosné Ábrahám Julianna ilyen. A kilencvenéves Julika nénit kortalanná teszi a jó kedélye és a munkabírása. Ahogy a hetvenkét éves lánya, Edit mondta, a mama mindig pörög, nem tud leállni. Amikor tegnap meglátogattuk őket Kiskundorozsmán, Editnek volt négyszemközt egy félmondata, amit nem fejezett be. Úgy kezdődött, ha már nem tud tenni-venni a mama, akkor...



Mindenki be tudja fejezni a mondatot, akinek még élnek a nagyszülei és a szülei. Édesanyám mindig azt mondja, amíg egészség van, minden van. Az is hihetetlen éltetőerővel bír, amíg számít, mit csinálunk, és amíg számítanak ránk. Ez ad önbecsülést. Méltóságot. Az egészség és a büszkeség alapvetés ebben az életben, amiben semmi sem véletlen. Bármelyik romlik meg, elindulhatunk a lejtőn.



Édesapám tíz éve halt meg. Hatalmasat, éveket küzdött a súlyos betegségével. Nagyon sokáig hitt benne, hogy meggyógyul. Az ő hite volt a mi hitünk. Majd egyik napról a másikra feladta a harcot, és pár héten belül elment.

Julika néni nemcsak fizikálisan, de mentálisan is rendben van. Szeretnék én így kinézni kilencvenéves koromban, ha megérem... De már most tudom, nem fogom. Addig meg vigyázok édesanyámra, és önök is vigyázzanak a szüleikre. Mert Krúdy Gyula szerint addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él. Idézet tőle, ide a végére: „Szindbád, ez a nevezetes kalandor, azon a napon, mikor a haja olyan fehér lett, mint egy dérlepte fa, amelyre többé egyetlen fekete varjú sem telepedik, még egyszer útra kelt, és fölkereste édesanyját, hogy végre kedve szerint kisírja magát."