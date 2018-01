Menekültek

A vonatról szállították le mind a hármat. Az egyik Dunakeszin ugrott fel. Két megálló után vették észre. A másik Érdtől egészen a budapesti Déli pályaudvarig utazott. A harmadik Sülysápon keveredett föl a szerelvényre, az a Keleti pályaudvarra futott be vele, és már indult is volna vissza. Az utolsó pillanatban fogták meg és vitték el: föl-alá rohangált a vasúti kocsiban, nem maradhatott ott. Kétségkívül nagy megrázkódtatás nekik ez az égiháború, ha elmenekülnek miatta onnan, ahol biztonságban vannak, szeretik őket. Ilyenkor rémületükben agresszívak lehetnek, nem tanácsos mindenáron elkapni őket. Ha abbamarad a háborúság, megnyugodnak, és mennének is haza – ha tudnák, merről jöttek. Az a három például, amelyik most rémületében vonatra ugrott föl, az Állatmentő Liga segítségével jutott haza. Még jó, hogy volt bennük csip, be lehetett őket azonosítani.



Persze elsősorban nem a kutyákról kell írni a szilveszteri tűzijáték ügyében, hanem az emberekről. Tényleg sokat elmond a társadalmunkról, hogyan bánunk az állatainkkal. Az utóbbi években, úgy fest, egyre emberségesebben. Ez látszik a szigorúbb állatvédelmi jogszabályokon, azon, hogy fejlődik a kedvencekre specializálódó állatorvoslás, és egyre több üzlet él azokból az emberekből, akik mindent meg akarnak adni kutyájuknak, macskájuknak. A szilveszter azonban az állattartási kultúra lakmuszpapírja: ilyenkor kiderül, ki a jó gazda, aki biztonságosan be tudja zárni, meg tudja nyugtatni – a viselkedésével vagy gyógyszerrel – az ebét, és ki a tapasztalatlan. A makói gyepmesteri telepen soha nem volt még annyi befogott kutya, mint most, a Facebook is tele aggódó gazdák bejegyzéseivel. Amelyek alatt néha fölparázslik a vita arról, ki a felelőtlen. Én egyre kevésbé szeretek ítélkezni másokról, de a szilveszteri magántűzijátékok fényénél én is látni vélem, miért szegény ez az ország. Azért, mert a lakói szeretnek több pénzt költeni, mint amennyijük van.