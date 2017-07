Cserét kér az egyik focista az első félidő közepén, nem is nagyon kapkodva elszív egy cigarettát, majd visszakéri magát a pályára. Történik mindez a Török György +35-ös korosztályú kispályás labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában az újszegedi Kisstadionban. Amatőr, lefutott meccs, legyinthetnénk, de ennek tétje volt: ha győz a Pláza, megnyeri a bajnokságot, ráadásul a története során először. Megnyerte.



Megyenégyben láttam már ilyet, igaz, ott a játékrend miatt ezt csak a szünetben követhette el a sportoló, és bizony a Déli Aprónál csapatunk több tagja is nikotinfüggő volt. És jól bírták a 3. félidőt is a vendéglátóipari egységben. De legalább mozgott, és közülük van, akit még ma is be-be cserélnek a hazai meccsen. Idegenben meg akár kezdő is lehet, ha a fiatalok nem tudnak játékra jelentkezni az előző napi buli miatt.

A foci amatőr szinten azért szép, mert sokáig lehet művelni, még akkor is, ha megkapjuk, hogy elég nehezen felismerhető a sportág, és már csak nyomokban hasonlít a labdarúgásra. Több évtizedes sporttársam szokta ordítozni keddenként, hogy Fáklya Olimpiai Játékok – így hívták régen a paralimpiát –, amikor mindenki formán alul van. Egy életkor felett persze már nem minden sikerül, a kritika is jogos, de azért visszaordítanak, hogy ne ordítozzon. Én meg erre azt mondom: inkább itt, mint otthon. De ezzel sem mindig sikerül megnyugtatni a kedélyeket.



A csütörtöki focinál fiatalabb a csapat és az ellenfél is, kevesebb az ordítozás. És ezután egy ideig még kevesebb lesz, a napokban ugyanis teljesen váratlanul leigazolták Gyuszit. Azt nem tudom megítélni, hogy a Mennyország SC vagy a Pokol Testedző Egylet öregfiúkcsapatát erősíti majd, de hogy erősíti, abban biztos vagyok. Igaz, gatyáig leizzad majd 10 perc után, de csere nélkül is végigjátssza a meccset, és mindig képes lesz óriási gólokat rúgni.