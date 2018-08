Menők vagytok

Nem sokkal azután, hogy fűrésszel vágtak szét Szegeden egy játszótéri eszközt, ismét gyerekjátékok rongálásáról kaptunk hírt. Ezúttal Sándorfalván törtek szét egy rugós hintát, illetve egy játéktartó dobozt. Vélhetően fiatalok buliztak a területen, ennek esett áldozatul a játszótér.



Elárulom, én is voltam fiatal. Valahogy mégsem tudom megérteni, mi történhet ilyenkor a társaságban. Eleve furcsállom, hogy 14–18 éveseknek mi a jó abban, ha egy játszótéren bandáznak. De engedjük el ezt a kérdést. Mondjuk, hogy ott vannak padok, ott tudnak leülni többen, és az utcán töltött idő a legolcsóbb szórakozás. Ennyi.



De hol jön el az a pont, amikor úgy érzik, hogy egy 2-3 éveseknek való hintára fel kell ülni és széttörni? Ettől vagányak? Vagy menők? Netán vicces? Szerintem egyik sem, de még azt is elismerem, hogy ennek a korosztálynak meglehetősen sajátos humorérzéke van: néhány „hö, néddmá" felkiáltással kísért, röfögéshez hasonló nevetés a jutalma minden ilyen produkciónak. Na de egy kuka vagy egy tárolódoboz szétrugdosása? Abban vajon mi a poén?



Az állatvilágban valóban jellemző, hogy a hím egyedek úgy mutatják ki, ők a legmegfelelőbbek a párosodásra, hogy erejüket fitogtatják a nőstények előtt. De elárulom, kedves srácok, a csajok nem így működnek. Lehet, hogy tizenpár évesen még a pilláikat rebegtetik egy ilyen mutatványra, és kedvesen mosolyognak is hozzá, néhány év múlva viszont úgy kerülik majd az ilyen alakokat, mint annak a rendje. Mert aki agresszív, aki tör-zúz, az minden, csak nem jó partner. Aki pedig a kisgyerekek játékait töri össze, az még csak nem is ember. Szóval gratulálok, menők voltatok. Remélem, pár év múlva is ugyanilyen viccesnek találtok majd egy ilyen akciót, amikor a ti gyerekeitek nem tudják használni a hozzátok hasonlók miatt a játszóteret.