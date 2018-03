Mentes gríz

Szerencsére nálunk a családban nincs ételallergiás, akkor adódik csak gond, ha mondjuk karácsonykor valamelyikünk túl sokat eszik valamiből. Olyankor a családi szállóigék egyikével élve "beveszünk egy Bilagitot, és bocsánatot kérünk az epénktől". Sajnos azonban egyre növekszik azok száma, akiknek sokkal komolyabb gondot jelent, hogy mit ehetnek, ha el akarják kerülni a túlérzékenység tüneteit. Ráadásul jellemzően nem a lazackaviárra vagy a szarvasgombára alakul ki ételallergiája a többségnek – noha arról lemondani nem jelentene különösebb áldozatot –, hanem az egyszerű élelmiszerekre. Amelyekből viszont így olyanokat kell venniük, amelyek ára a luxusélelmiszerekével vetekszik.



Valaki az élelmiszeripart okolja amiatt, hogy egyre több az ételallergiás, mások az életmódunkkal, a túlsterilizálással vagy környezeti hatásokkal magyarázzák ugyanezt. Az viszont biztos, hogy amikor én voltam gyerek, még többnyire azért nem ette meg valaki a tejbegrízt a menzán, mert utálta, nem pedig azért, mert rosszul lesz tőle. Manapság már más a helyzet. Igaz, van lehetőség speciális menüt kérni a sulimenzán is – a normál ár nagyjából duplájáért. Ha pedig valaki otthon akar főzni a liszt-, tojás- vagy tejérzékeny gyerekének, a költségek a horror kategóriáját súrolják. Az 1700 forintos zsemlemorzsával, 600 forintos liszttel – szerencsés esetben tojással – panírozott rántott húsban szinte annyiba kerül a bunda, mint a hús. Vagy többe. A bevásárlás is órákig tart, ha minden termék minden összetevőjét átböngészi valaki. A végére szerintem az étvágya is elmegy attól, amit aztán sikerül a kosarába tennie.



Egy ételallergiás gyerek étkeztetési költségének csak egy részét fedezi az emelt szintű családi pótlék és a gyerek 10 éves koráig munka mellett is folyósított gyes. Bár gluténérzékenyeknek például kérhető adójóváírás is, ez csupán a minimálbér öt százaléka, jelenleg évi 82 ezer forint. Akinek 250 forintba kerül egy zsömle, annak inkább gesztus ez, mint jelentős segítség.