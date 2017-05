Szeged felkerült a tudományos térképre a tegnap felavatott lézeres kutatóközponttal, amely a maga nemében egyedülálló a világon. Jóllehet az építkezéssel párhuzamosan szerezték be a kutatási berendezéseket, amelyek duplaannyiba kerültek, mint az építkezés, azok nagy részét még csak most telepítik. Utána jöhet a próbaüzem és a finomhangolás, hogy aztán 2019-től teljes kapacitással működhessen az ELI.



Hogy mit hoznak, hozhatnak-e egyáltalán áttörést bármiben is egy átlagember életében a szegedi intézetben majdan folyó vizsgálatok, kutatások? Szabó Gábor akadémikus, a szegedi egyetem rektorának korábbi nyilatkozata szerint a lézeres berendezést a magfizikától az asztrofizikán, a kozmológián, a nagy energiájú fizikán keresztül a gyógyításig, elsősorban az onkológiai gyógyításig rengeteg mindenre lehet alkalmazni.

Korszakalkotó felfedezések születhetnek Szegeden, amelyek alapjaiban változtathatják meg az életünket. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a következő évek valamelyik természet- vagy élettudományos Nobel-díját olyan tudós kaphatja, aki a szegedi lézeres kutatóközpontban végzett vizsgálatai alapján jut szenzációs eredményre. Erre már csak azért is nagy az esély, mert az ELI-ben működik majd jó pár évig a világ legnagyobb csúcsteljesítményű lézerberendezése.



Tudom, sokan mondhatják most, akár maliciózusan is, hogy jó, fontos a tudomány, de abból csak pár száz ember él meg, és inkább termelőüzemek kellenének. Ha lehet, minél több.



Aki picit is figyelt az elmúlt években, tapasztalhatta, Szeged más irányt vett – az innovációra, a biotechnológiára, a szoftver- és szolgáltatóiparra épít, arra, amire megvan minden adottsága. Így sikerült megtartania a városnak a legjobb minőségű, huszonegyedik századi iparágakat, amelyeket folyamatosan fejleszt. Az ELI az újabb mérföldkő. A köré tervezett ipari park a következő.