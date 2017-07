Merjünk nagyot álmodni

A pénz nem akadály, ezt sejtette velünk több alkalommal is a miniszterelnök. A vizes világbajnokság most zajlik, pár hónap múlva talán számszerűsíteni is lehet, hogy mennyit hozott és mennyit vitt. Persze van ennek egy nem számszerűsíthető része is, amiről pedig évek múltán készíthetünk talán mérleget.



A stadionokról szólva Szabados Gábor sportközgazdász mondta el egy alkalommal, hogy négy-öt nagy stadiont elbírna az ország, azokat még talán rentábilisan is lehetne működtetni.



Szükség van beruházásokra, habos tervekre, de azért időnként az ember esze megáll.



Nézzük például Kisteleket. Többször is írtunk már az elmúlt hónapokban a kisvárosról, amely tényleg pénzért kiált, hiszen a térségi központ valóban igen rossz helyzetben van. A város fejlesztési stratégiáját olvasgatva azonban nem látom azt, hogy valóban az ott élők boldogulását segítené. A gyógyszállóval kapcsolatosan, ami most éppen összeomlani látszik, azt tervezték, hogy számos ehhez kapcsolódó vállalkozás jöhet majd létre. Például golfpálya. És repülőtér.



Szeretném elkerülni, hogy demagóg legyek, nem biztos, hogy sikerül.



Sokkal inkább el tudnám képzelni, hogy egy csomó pénzt a helyiek képzésére költenék, hogy el tudjanak menni a helyi kábelgyárba dolgozni.



Ott jelenleg munkaerőhiánnyal küzdenek, mindenki jól járna.



Aztán jöhet a golfpálya, meg a repülőtér, ha ezeken a helyeken már a helyiek is képesek lennének munkát vállalni.