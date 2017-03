Meseország

Nézzünk néhány hírmondatot az elmúlt 48 órából. Űrközpontot épít a kormány 3 milliárdért Gyulaházára. Gigantikus üveg függőhíd készül Sátoraljaújhelyen 2,5 milliárdért. Mészáros Lőrinc állítja, hogy okosabb a Facebook-alapító Mark Zuckerbergnél. A magyar korrupciós vádaknak 10 százaléka mögött van valós korrupció. Nem bír mérhető támogatottsággal a Momentum. Olimpia nélkül sem jut több egészségügyre. Az álláskeresők száma 19,7 százalékkal csökkent.



Számomra egyértelművé vált, hogy meseországban élünk, ahol minden lehetséges. Vannak persze hibák, itt-ott kilóg a lóláb vagy egy egész ménes, de hol nem? Ne legyünk elégedetlenek. Akkor se, ha a friss statisztikák szerint még a megemelt minimálbérrel is csak a béka fenekét lessük az Európai Unióban. Akkor se, ha a három éve kiadott versenyképességi rangsorban elfoglalt helyezéséhez képest is rontott Magyarország. Miközben ömlik az uniós pénz, 263 vizsgált uniós régió közül Közép-Magyarország 152., a Közép-Dunántúl 205., a Nyugat-Dunántúl 207.



A két dunántúli régió a 200-ban volt három éve. A Dél-Alföld most 224., anno 220. volt. A magyar régiók közöl legrosszabbul szereplő Észak-Magyarország (231.) és Észak-Alföld (232.) a fejletlenebb román és bolgár régiókkal van egy szinten. Ők a versenytársaik. A lista összeállítói az állami intézményrendszer megbízhatóságát, a gazdasági stabilitást, az infrastruktúrát, az egészségügyet és az alapfokú oktatást vizsgálták. A hatékonyság megállapításához megnézték a felsőoktatást, a munkaerőpiac mutatóit és a piac méretét, míg az innovációhoz a technológiai felkészültséget, az üzleti szféra kifinomultságát és a fejlesztéseket. Ezekben vagyunk Európa sereghajtói.



Nem tartom magam károgónak. Örülök az űrközpontnak, még akkor is, ha az ottani polgármester csak egy emlékszobát akart. Tetszik az üveghíd is. Nemzeti tőkéseink gyarapodása is melengeti a szívemet. Csak éppen utálom, ha hülyének néznek.