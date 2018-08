Legyen szó mosógép- vagy víz-gáz-fűtésszerelőről, asztalosról, ha szakikra van szükség, érdemes a legrosszabbra készülni. Lehetetlen jó szakembert találni, csak a kóklerek maradtak – mondják sokan. Valóban így van ez? – vetődött fel bennem a kérdés, miután olvastam kollégám cikkét, amelyben egy házaspár redőnyük megjavítására vár már egy éve. Szerintem mindenkinek van legalább egy története arról, hogyan járt pórul az autó- vagy a hűtőgépszerelőjével. A közösségi oldalakon rendszeresek a „Tudtok jó villanyszerelőt?", „Ismertek megbízható kőművest?" jellegű posztok. Eszembe jutott gyerekkorom egyik meséje, a Mekk Elek, az ezermester. A kecske, aki valójában nem ért semmihez. A bábfilmsorozat végére kiderül, egy szakma mégis jól megy neki, a szabóság cégére a házán marad.



Azt gondolom, itthon is vannak jó szakemberek – én például a mosógép- és vízvezeték-szerelőmmel is elégedett vagyok –, hiszen csak nem megy mindenki külföldre... Lehet, nem is a szakértelmükkel van feltétlen a baj, lehet, csak a jó modort nem tanulták meg, esetleg belefáradtak a reklamáló kuncsaftokba. Valljuk be, egy asztalos, redőnyös vagy festő munkája sem mindig ér véget azzal, hogy összerakta a szekrényt, meghúzta az utolsó csavart vagy lefestette az ajtókat is. Mindenki hibázhat, a kérdés az, mindezt hogyan kezelik. Nemcsak a mester, az is, akinek kára keletkezett belőle. Nehéz műfaj ez a kommunikáció. A kuncsaft ideges, ha pénzt adott ki valamiért, ami aztán mégsem úgy működik, ahogy kellene. Van, aki egyből telefonál, van, aki vár, akár heteket is. A szaki meg napi 8–10 óra munka után lehet, nem megfelelően reagál, előfordulhat, megígéri, hogy kimegy, ám a nagy rohanásban azt is elfelejti, kivel beszélt, azt meg pláne, hogy miről. Arról nem beszélve, tényleg van olyan is, hogy rosszul nyúlunk valamihez, nem megfelelően használjuk, de ettől még meg kell javítani. A szakember meg szolgáltat, hiszen az autó, a redőny és a szekrény is valakié. A megbízóé. És mint tudjuk, annak mindig igaza van...