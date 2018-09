A cím az egyik leggyakoribb kérdés, amelyet az ember a gyerekétől hall. A másik: Miért? A Kutatók éjszakájának programjai mindig ezt a gyermeki kíváncsiságot juttatják eszembe. Azt, hogy milyen jó, amikor felnőttként is megmarad. Aki kíváncsi, az ritkán unatkozik, és ha nem unatkozik, túl nagy hülyeségek talán nem jutnak eszébe. Ha meg mégis, ki tud találni magának érdekes elfoglaltságot.



Van, akinél töretlen a lánc. Talán maga is kutató lesz, és kiválaszt a világegyetemből egy szeletet, amit nagyon meg akar ismerni, legyen az középkori német irodalom, kvantumfizika vagy a tömeg viselkedése stresszhelyzetben. A régészet – mennyi mindenben laktunk már! Víz, tűz, levegő. Növények, állatok, társadalmak, a természet törvényei. Igazából mindig, mindenhol van mit figyelni úgy, ahogy a gyerek megközelíti az ismeretlen tárgyat. Anya, mi ez?



Az is előfordul, hogy az ember visszatalál a kíváncsisághoz. Először csak átrohan az új városon, friss egyetemistaként, nem tud róla semmit. Aztán elkezd gyalogolni a tömegközlekedés mellett, majd helyett. Látja a kőfaragványokat a régi házakon, hogy otthonról a munkahelyig negyvenféle növényt lehet megszámolni, amelyeket nem ember ültetett, és mennyiféle érdekes jármű megfordul a Tiszán. Látja a város üzeneteit falakon, cetliken - és azt is, ha összerondítják, ahogy az utóbbi időben a hajléktalanok a Kárász utcát, a Rektori Hivatal környékét.



Mi ez? Miért van itt? - tehette fel a kérdést az is, kicsit hitetlenül a város közepén, aki először észlelte a büdös barna kupacot a fal tövében. Vagy aki végignézte a Kárászon, amint a virágládába ürített egy belvárosszerte jól ismert hajléktalan – volt vagy száz szemtanú. Ki takarítsa el, és mivel? Hová mehetnek vécére a hajléktalanok? Nincs mit tenni a belvárosban a barna kupacok ellen? A nyilvános vécé sem lenne megoldás, hiszen az fizetős. Jöjjön hát a szociális budi?



Erre tényleg kíváncsiak vagyunk.