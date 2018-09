Mi hiányzik?

Az oktatás az egyik olyan kérdés – hasonló például az egészségügy, de a labdarúgás is –, amihez Magyarországon mindenki ért. Iskolába mindenki járt, így tapasztalatai mindenkinek vannak, ráadásul a személyes élményeket idővel kiegészítik azok, amelyeket a gyerekektől hallunk. Mindebből együtt aztán ki-ki levonja a maga következtetéseit, és elmondja, mi nem jó, miért, és hogyan kellene másképp csinálni. Én nem teszem. Már csak azért sem, mert azt gondolom, ugyanúgy, mint sok minden más, ez is elsősorban az emberi tényezőn múlik – az pedig csak nagyon áttételesen függ rendszerszintű dolgoktól.



Van-e tanárhiány? Ezt a kérdést meg lehet válaszolni, kigyűjtve az adatokat, és meg tudjuk állapítani, hogy országosan kevesebb a pedagógus a szükségesnél, szűkebb régiónk azonban szerencsés helyzetben van, nincsenek betöltetlen álláshelyek az iskolákban.



Ennek örülhetünk, önmagában ettől azonban nincsenek feltétlenül jobb helyzetben a Csongrád megyei diákok azokhoz a társaikhoz képest, akikhez most az ottani létszámhiány miatt helyettesítő tanár jár.



Egy dologban minden vitán felül megegyezhetünk: a gyerekek élményszerű órákra, naprakész tudásra vágynak. Ez hiányzik, ha nincs, és ez nemesedik majd az évek során szép iskolai emlékké, ha megkapták a nebulók a tanórák alatt. Én azt gondolom, nem elsősorban létszámban, hanem minőségben, ráadásként nemcsak szakmai, hanem emberi minőségben megfelelő tanárokra van szükség. Azok a diákok vannak szerencsés helyzetben, akiknek ez megadatik – és ezt nem lehet számokkal leírni.