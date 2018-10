Mi leszel?

Űrhajós, csillagász, kertészmérnök, magyartanár és színész – ezeket válaszolták kollégáim amikor megkérdeztem tőlük, hogy mivel szerettek volna foglalkozni felnőttként, még gyerekfejjel. Rajtam kívül csak egyvalaki volt, aki azt mondta, hogy nem volt különösebb álma. Különben tanár és színész én is szerettem volna lenni egy darabig, de az egyikhez hülye vagyok, a másikhoz pedig egyszerűen nincs tehetségem. Úgyhogy – a mai napig nem értem, miért – elektronikai műszerésznek felvételiztem, de ott derült ki, hogy színtévesztő vagyok. El is zavartak, azt mondták, hogy összevissza kötögetném a drótokat, az meg semmi jóhoz nem vezetne. Rövid karrier volt. Ezután döntöttem úgy, hogy vízügyi szakközépiskolába megyek. De csak azért, mert a nagybátyám vízépítő mérnök, és én akkor úgy láttam, hogy alig dolgozik, mégis van pénze, ennél pedig nem kell több. Fel is vettek, de az egyik „terepgyakorlaton", amikor a Duna–Tisza-csatornán csónakba kellett szállni, kiderült, hogy nem tudok úszni. Szegény Zsuffa Istvánné, aki szerintem az egyik legzseniálisabb magyar pedagógus volt, nem mellesleg pedig vízgazdálkodás tanár és iskolaigazgató, majdnem kettéharapta a szintezőlécet, amikor szembesült a helyzettel. Amúgy nem ezért lett vége a vízügyi karrieremnek, hanem azért mert harmadikos koromban öntudatra ébredtem, elkezdtem punkzenét hallgatni, és ez egyenes út volt ahhoz, hogy kitiltsanak a Pest megyei középiskolákból egy időre. Így aztán egy vidéki gimiben folytatódott a későbbi sikerhez vezető, eléggé rögös utam.



Szóval lehet, hogy magamat és a tanáraimat is sok kellemetlenségtől kímélhettem volna meg, ha már akkor is vannak olyan – mondjuk elég hülye nevű, de hasznos – pályaorientációs tréningek, mint amilyen tegnap volt Szegeden. Ezek talán segítenek a fiataloknak eligazodni valamennyire, bár szerintem irtó kevesen vannak, akik 25 éves koruk előtt el tudják dönteni, mivel szeretnék tölteni a maradék évtizedeket.