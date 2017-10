Mindennapi ellenség

Józsi bácsi, aztán látott-e már antennát? – Hááát, láttam is, meg ettem is – így kezdődik az egyik kedvenc viccem. Úgy folytatódik, hogy Józsi bácsit felvilágosítják: az antenna fémből van. „Jaaa, akkor csak láttam!" – nyugtázza a hírt az öreg.



Nyilvánvaló: a viccbeli bácsinak fogalma sincs róla, miről beszélünk. Ez ugrik be a szomorú őcsényi sztori kapcsán is, ahol a „lepapírozott", hivatalosan is menekültnek számító menekültek üdültek volna egy kicsit, de mint már tudjuk, nem fognak.



Az őcsényiek csak tévében láttak bevándorlót, a röszkeiek testközelből. Kollégánk Röszkén érdeklődött a helyiektől, úgymond közel a tűzhöz: máshogy viszonyulnak-e a menekültekhez azok, akik már láttak élőben illegális határátlépőt? Vajon ők is patás ördögnek hisznek nagycsaládost, nőt, gyereket, öreget, válogatás nélkül? Képesek lennének azonosulni a kommentelőkkel, akik a halálkamionper kapcsán is csak örvendeznek, hogy 71 „migránccsal" kevesebb – le sem esik már nekik az agymosás közepette, hogy emberek, köztük gyerekek haltak szörnyű kínhalált? Vagy hozzájuk mehet, akinek rendben vannak a papírjai?



Ki így felelt, ki úgy – de a lényeg, hogy nem csak a nemzeti konzultációs kérdésekből megismert sablonszöveget hallhattuk. Ebből is látszik, mennyit jelent, ha van az embernek hiteles információja egy bizonyos helyzetről – és mennyi kárt tud okozni, ha nincs.



Persze ami egy ország népének kár, haszon az egy szűk rétegnek. A migránsok képében támadó ellenséggel remekül lehet takargatni a mohó barátokat – de mi lesz, ha a menekültek elfogynak? Akkor ki lesz az ellenség – én, mi, Önök? Mindenki, aki nem helyesel? Aztán mindenki, aki nem helyesel elég hangosan? Nehéz idők jönnek, ha hagyjuk magunkat beetetni.