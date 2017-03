Mindennapi szemetünk

Kussolsz. Nem sírsz. Csinálod. Kemény szavak, de ez a sport, a valódi motiváltság lényege – hiszen azzal kapcsolatban láttam valahol a nyers feliratot. Ha már lázadni nem merünk – mert nem merünk! –, jobb lesz, ha elsajátítjuk ezt a hozzáállást. Képtelen vagyok elhinni, hogy azok, akik a tűz közelében ülnek, nem látják, mi folyik körülöttük. Dehogynem. Csak nekik megéri kussolni és csinálni. A többieknek meg nem éri meg, de egyelőre muszáj.



Most az van, hogy még mindig nincs szemétszámla. Év végén volt egyben néhány, azóta semmi. Mert az állami holding, amely einstandolta a helyi cégektől a szolgáltatást, hónapok alatt sem volt képes megalkotni a számlázórendszert. Bérben számláznak a kis szolgáltatók, többnyire ugyanazok viszik el a szemetet, akik korábban. A különbség annyi, hogy a pénzt más zsebeli be. A települések kukáscégeiről hallani: némelyik a csőd felé sodródik. Mert egyre nehezebben finanszírozzák a munkát, de nem akarják a lakosokat szívatni, elviszik a hulladékot. A helyükben – persze most magam ellen is beszélek – nem tenném. Azt mondanám az államnak: kockáztassuk meg a „nápolyi szemétválságot", de ha jobban tudjátok nálunk, csináljátok is. De a magyar ember nem szeret konfrontálódni, még ha sírhatnékja is van. Ha az ország egy cég lenne, azt a részleget, mint mondjuk ez a holding, amelyik egy év alatt sem tud megoldani egy feladatot, már felszámolták volna. Persze nem fogják, hanem szerintem hasonló történik majd, mint mondjuk az iskolákat fenntartó központtal. Nem látják be nyilvánosan, hogy az ötlet is marhaság volt, csendben átalakítják valami nagyon hasonlóvá.



Végtelen optimizmusomnak köszönhetően bizakodó vagyok. Mintha egyre többen mernék kinyitni a szájukat. Azt sem bánják, ha menetrendszerűen megkapják érte a bérenc, komcsi, libsi, náci és egyéb jelzőket. És ez nagyon jó, mert ezek szerint vannak már néhányan, akik látják, mi lesz, ha vég nélkül csak hallgatunk és csináljuk. Sírás.