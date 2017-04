Minőségi csere

Tudták, hogy Csehország repülőgép-hordozót építtet Kínával? Gondolom, azért esett a választás a keleti országra, mert ott minden „kici, ócó". Az persze baj lesz, ha kicsire szabják, egy ilyen szerkezet akkor jó, ha nagy, de szorítok érte, a 60 milliárd cseh koronából – ez úgy 70 milliárd forint – hátha sikerül lefaragni. Állítólag a világon 33 ilyen monstrum van, eddig csak olyan ország csináltatott magának, amelyiknek tengere is van hozzá, de úgy tűnik, a nagyot álmodás vágya vírusként terjed.



Hülyeségnek tűnik a hír? Kizárt, bemondták a közszolgálati tévé híradójában. Azon a csatornán, amelyet néhány másikkal együtt idén szinte hajszálra az anyahajó árából tartunk el. Az északi barátainkat érintő jó hírt, pontosabban az azt közlő hazai híradást pár óra alatt szárnyára kapta az internet, lett is olyan röhögés, hogy kihallatszik a monitorokból. Mert a cseh lapban közölt cikk áprilisi tréfa volt. Megnéztem, nyelvtudás nélkül, a Google-fordító segítségével is át lehet látni a szitán. Rámentem a Facebookon a tréfamester lidovky.cz oldalra, a netes fordító ott is barátunk, látom, vették a lapot az olvasóik. Vehették volna azok is, akiket – tudom, elcsépelt – a mi adóforintjainkból bírnak rá hírgyártásra. Tudom azt is, hogy aki dolgozik, tévedhet, de ugye nem mindegy, ki és mekkorát. Már várom, hogy a bekajált kamuhírt közlő magyar híradót mikor szúrja föl valaki külföldön. Nem baj, manapság annyit sajnálnak minket, most inkább nevettessük kicsit a világot.



Lenne egy ötletem. Esetleg arról is lehetne nemzetileg konzultálni, hogy a pénzemből egy pártot kiszolgáló sajtótermékekre, esetleg hasznosra költsünk. Vagy tudok még jobbat, cseréljük el értékegyeztetéssel a hazai közmédiát a készülő anyahajóra.