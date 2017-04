Mint az oviban

Óvó néni voltam, mielőtt az újságírás rögös útjára léptem. Emlékszem, úgy a rendszerváltozás körül, egy továbbképzésen a vezetői stílusokról esett szó, amit egy kisfilmen mutattak be. Az autokrata óvónő csak piros tojást engedett festeni a gyerekeknek. A csoport nem mert ellenszegülni, suttogva beszéltek, akkor is, ha az óvónő kiment. A gyerekek utáltak ott lenni, szenvedtek. A demokratikus óvónő ovisainak kezei közül gyönyörű, színes, hímes tojások kerültek ki. Jó volt a hangulat, nagyon élvezték. Az anarchista óvónőnél pedig eluralkodott a káosz. A gyerekek elkezdtek rendetlenkedni, festékkel dobálóztak, hangosan kiabáltak.



Ez most azért jutott eszembe, mert kezd az ország egy nagy- nagy óvodára hasonlítani. No, és melyik vezetési stílust alkalmazzák az óvó bácsik? Mert bácsik vannak, akik nőügyekkel nem foglalkoznak. Mit is hall a gyerek legtöbbször? Azt, hogy nem szabad! Ebből kezd elegük lenni. Fellázadtak, hogy mindig csak piros tojást lehet festeniük. Kimentek az utcára, és mindenféléket kiabáltak, például azt, hogy Orbán, takarodj!



Itt van a Tordai Bence is. Ő a miniszterelnök irodaajtajára ragasztgatott cetliket, hogy Putyin-csicska meg hazaáruló. Büntetésből örökre kitiltották a Parlament épületéből. Mások pénzbüntetést kapnak, mert csak úgy lejánosozták a köztársasági elnököt. A Gulyás Marci meg festéket dobált a Sándor-palotára. Sárgát. És lemoshatót. Most majd festhet piros tojást 300 órán át.



El kellene gondolkodni ezeken a dolgokon. Biztos a gyerekekben van hiba? Ki kellene próbálni a demokratikus stílust. Ha nem mindig csak a nyuszi ül a fűbent kell énekelni, hanem például a Katalinka, szállj elt is, ha lehet szabadon beszélgetni, kék és zöld tojást is festeni, akkor a gyerekek megváltoznak.



Tudjuk, ebben az országban sok mindent nem szabad. Ezért hétfőn a férfiak feltétlenül kérdezzék meg, hogy szabad-e locsolni. Ha nem, hát nem! Egy szabad ország szabad (nőnemű) polgárának akár szabad elhervadni is. Csak nem érdemes. Boldog húsvétot mindenkinek!