Mintamenza

Egyik ismerősöm dél táján mindig így köszön: „Jó ebédet kívánok a meglévő étvágyhoz!" Ezen aztán mindig mindenki jót mosolyog, én pedig a menzára gondolok, gyerekkorom menzájára... és eszembe jut, hogyan utáltattak meg velem jó néhány ételt örökre, amelyek sorát a paradicsomos káposzta vezeti. Eltelt néhány évtized, és már a gyerekemnek is van listája. Pedig közben volt egy menzareform, ami nem mindenhol járt sikerrel. Olyan sótlanul főztek, hogy a kislányom táskájába csempésztem egy kis sótartót, hogy ha kell, titokban szórjon. És szórt is, akárcsak a többi gyerek.



Újságíróként az elmúlt években több napközi konyha átalakulásáról is tudósítottam. Sok helyen úgy főznek, hogy az étel egészséges legyen, de finom, szinte már házias. Egyszer egy kistelepülés polgármestere viccesen azt mondta, a menza olyan fontos kérdés, hogy abba akár bele is bukhat egy településvezető. Mert építhetnek utat, járdát, ha rosszul főz a szakács... Tudok olyan városi közétkeztetési cégről, amelyik heti rendszerességgel vár visszajelzést az iskoláktól, hogy ízlett-e az ebéd a gyerekeknek. Ha kell, változtatnak. Így kell ezt csinálni. Számos település a közfoglalkoztatásban termel a konyhára, mások pedig a környék termelőitől veszik meg a zöldséget, gyümölcsöt, húst. Ez azért fontos, mert a minőség az alapanyagnál kezdődik. Ilyen helyeken jó lehet menzásnak lenni.



Persze az sem mindegy, milyen körülmények között ebédelnek a gyerekek. Nem is olyan régen negyedikesek mesélték, hogy akkor menő a menza, ha nem lyukas az asztalterítő, az evőeszköz pedig nem vizes. Azt is mondták, a falak legyen színesek. Szép környezetben még az is jobban ízlik, ami esetleg nem egészen a foguk alá való, de egészséges.



Így már nem is vicces az a „Jó ebédet kívánok a meglévő étvágyhoz!" mondat.