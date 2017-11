Mire várunk?

Ma emelik helyére Szegeden a Dugonics téri fényszarvast, holnap kivágják a város karácsonyfáját, pénteken megnyílik a karácsonyi vásár. Megállíthatatlanul jön az advent, a várakozás ideje. Ahogy így belegondolok, különös dolog ez a várakozás.



Várakozik a nyugdíjas, akinek még nem kézbesítette a postás a visszamenőleges nyugdíjemelést és a prémiumot. Arra is várakozik, hogy a kézbesítő decemberben meghozza neki az Erzsébet-utalványt. Egyébként tanulságos volt írni a napokban erről a témáról. Sok-sok panaszost végigkérdeztem, aki a Csörög rovatunkba telefonált, megfogalmazná-e nézetét arccal, névvel is, de egyikük sem vállalta.



Egyikük azért, mert nagy nyugdíjat kap, és nem szeretné, ha kiderülne, hogy ennek ellenére megvan a véleménye a felhajtásról. A többiek viszont szégyellik a kis pénzüket, nem akarnak panaszkodni az újságban. Amikor tudakoltam, mi vesztenivalójuk lehet, azt mondták, ha nekik nem is, a gyerekeiknek van.



Ők itthon dolgoznak, a szülők, nagyszülők pedig nem akarják kockáztatni a fiatalok megélhetését azzal, hogy kinyitják a szájukat. Másképp van ezzel a barátnőm: ő a családja hősének számít. Merthogy nem nyugdíjas, hanem egyéni vállalkozó, így ő képvisel náluk a kislányával minden korosztályt, ha ki kell állni egy tüntetésen.



Legutóbb, amikor kivitte a gyereket egy megmozdulásra, megkérdeztem, miféle vágy hajtja. Erre a különc énekesnő, Pásztor Anna egyik dalát kezdte idézni: „Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni / Majd az unokáknak, mikor körbeállnak".



Persze a közelgő advent maradjon csak meg a lelki várakozás idejének. Mert a karácsonyi készülődésre emlékeztet, meg hogy általában a Fényre várunk. Mindnyájan a Fény eljövetelében reménykedünk az év legsötétebb napja közelében. Ez december huszonegyedike lesz, vagyis a sötétség egyre inkább közeledik, de utána világosság jön. Tehát várakozunk, várjuk az újjászületést, az új esztendőt, és ezzel együtt reménykedünk.