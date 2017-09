Mit érdemel?

Alig telik el hét, hogy ne hallanánk hírt mostanában olyan szexuális bűncselekményekről, amelyeknek gyermekek, fiatal lányok az áldozatai. Az ember csak kapkodja a fejét, hogy micsoda aberrált világban élünk.



Hogy tehet ilyet bárki is? A 16 éves lányt bedrogozták és öten erőszakolták meg. Nemrég tartóztattak le egy fóti férfit, aki egy 5 és egy 13 éves kislányt erőszakolt meg. Hajdú-Biharban egy úgynevezett apa kényszerítette a 12 éves lányát, amit le is fotózott. Most ült vádlottak padjára az a másik apának nevezett lény is, aki begyógyszerezte, úgy erőszakolta hosszú időn át a 13 éves lányát. Szegény kislányt teherbe is ejtette. A közelmúltban nem jogerős ítélet született egy 7 éves kislányt megerőszakoló férfi ellen. A bicskei gyermekotthon vezetője ellen is vádat emeltek. Csak azért nem írok jelzőket az elkövetőkre, mert azok nem tűrnék a nyomdafestéket. Az interneten a kommentelők azonban nem fogják vissza magukat. Kasztrálással, kényszermunkával is büntetnék az erőszak elkövetőit. Abban is reménykednek, hogy a börtön falai között jön majd el az igazi büntetés. Akik gyerekeket, nőket bántanak, azokra rászállnak a nehézfiúk.



Azért az elgondolkoztató, hogy gyilkosoktól, rablóktól várják a bírói ítéleten túli igazságszolgáltatást. Tíz-húsz év börtönnel tényleg nem fizetnek meg a tettükért, miközben sok esetben jobb étel kerül az asztalukra, mint sokunknak.



Rómában sem jobb a helyzet. Tíz nap alatt három nőt is megerőszakoltak. A város polgármestere, aki nő, a törvények szigorítását szorgalmazza. Erről szerintem nálunk is el kellene gondolkozniuk a törvényalkotóknak. Most nyolc új börtön épül Magyarországon. Sajnos szükség is van rájuk. Azért remélem, nem lesznek túl kényelmesek.