Beteg. Beteges. Kislányokat zaklatott a Facebookon egy „férfi". Szexuális tartalmú üzeneteket küldött, és arra kérte a 8–12 éves gyerekeket, küldjenek neki pornográf képeket, vagy webkamera előtt vetkőzzenek, mutassák meg testüket. Több száz lánynak udvarolt így, ami valószínűleg kéjes örömöt okozott számára. Szerencsére internetes kis ismerőseivel nem találkozott.



Kicsit is normálisan gondolkodó élőlénynek ez eszébe sem jut. De a szülők felelősségét sem lehet elhallgatni. Az internet, amennyiben a szülők is partnerek ebben, már a legkisebbeknek is korlátlan lehetőséget biztosít. Az is elképzelhetetlen számomra, hogy egy 8-9 éves kislánynak, kisfiúnak saját Facebook-oldala legyen. Éppen azért, mert gyanútlan, nem tudja, kiknek „tárulkozik ki", válaszol az először még ártatlan üzenetére. Erről beszéltünk a téma kapcsán a reggeli rovatértekezleten. Hogy a gyerekek így belépnek egy olyan, számukra ismeretlen és nagyon veszélyes világba, amiről fogalmuk sincs. Mert nem lehet. És nem szabadna, hogy legyen. Félreértés ne essék: nem mentem fel ezt a „pedofil állatot", de az önálló Facebook-profil vagy más, ehhez hasonló közösségi oldalak nélkül a zaklatók nem találják meg őket, legalábbis a neten.



Ez a modern Piroska és a farkas. Ha egyedül beengedjük az erdőbe a kislányt, ne csodálkozzunk, ha találkozik a farkassal.