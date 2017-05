Egész hétvégén selejteztem otthon; dobozokat pakoltam, iratokat, fényképeket selejteztem. Olykor mérleget kell vonni az életünkben, helyet csinálni az új emlékeknek. Mert ugyebár ma lesz a holnap tegnapja... Közben persze elméláztam, hol is kerültek gyűjteményünkbe az első préselt falevelek vagy a leginkább vízben csodaszép kavicsok. Nem minden dátum ugrott be, erről meg az jutott eszembe: milyen nagyszerű képessége is az embernek a felejtés. Mert léteznek persze olyan ismerőseim, akik pillanatok alatt listázni képesek a sérelmeiket egy vitában, de addig-addig dédelgetik azokat, amíg egyszer csak lehúzzák őket a lelkük mocsarába.



Mondom, selejteztem. És az is bevillant persze, körülöttünk hányan, de hányan élnek vissza azzal, hogy felejtünk. Most mondhatják, olyan vagyok, mint Móricka, mert nekem mindenről ugyanaz jut eszembe. Mert hát nekem valóban az járt a fejemben: a mi vezérünk abból indul ki, hogy arra se emlékszünk, mi történt a múlt héten. Ki is róná fel neki, hogy a minap egy ünnepségen azért nem koccintott, mert ha iszik, mondta, benne lesz a Népszabadságban. És ő ne tudta volna, hogy több mint féléve záratta be azt az újságot? Vagy csak nyelvbotlás lett volna, vagy jól beleillett az ízesen népiesre vett szövegkörnyezetbe, és na bumm, mi van akkor, ha már nincs is ilyen lap?!



Hát ha ilyeneket lehet, akkor hogy idézhetnénk fel, milyen elszántsággal szónokolt ő fiatalon, mondjuk, az oroszok ellen, a demokráciáért, a korrupció és az álságosság ellen. Pedig csak rendszeresen ismételni kellene képpel, hanggal; a videó korában ez már nem számít művészetnek. Ismételni és ismételni annak, aki mondani akar valamit és gondolkodtatni. De ha nekem, negyedik emeleti panelpatkánynak ez eszembe jut, akkor másoknak miért nem? Miért nem?