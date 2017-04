Mr. 10 százalék

Ők lopnak – hirdeti a Jobbik, a plakátokon kormánypárti politikusok arca. Tényleg jó lenne beszélgetni a közéleti lopásról, meghúzva világosan a határokat. Például: ki lop? Csak az, aki a közpénzt másra költi, mint amire kapta, vagy aki elintézi, hogy a barátja cége nyerjen el egy állami munkát, és a győztes aztán fizet neki, Miszter Tíz Százaléknak?



Mi a helyzet azzal, aki egy rossz szóval sem bántja a másik oldalt, minden szavazáson ott van – viszont a kapcsolatait arra használja, hogy a vállalkozása is boldoguljon? Mit gondoljunk arról, aki megválasztása után csak új munkájának él, és tehetségén túl minden befolyását latba veti, hogy választókörzetébe érkezzen a legtöbb pénz? Ugye, vele nincs baj? Hiszen ez egy nemes versengés képviselő és képviselő között, amit mi – értem alatta magamat is – két évtizede elfogadunk és szokásban tartunk. Innen nézve vajon a miniszterelnök falujában susogó kisvasút, a háza közelében épült stadion az undok protekcionizmus kézzel fogható bizonyítéka, vagy a politikusi tehetségé?



És vajon az lopás-e, amikor egy kormány elhatározza, a külföldi nagyvállalatok erejét ellensúlyozva olyan törvények és hallgatólagos szabályok alapján működteti az államot, hogy bizonyos kiválasztott vállalkozók sok állami megbízást kaphassanak, hogy legyen erős hazai burzsoázia?



Meglehet, a lopós plakát készítőinek mindegyik kérdésre van pontos válaszuk. Azért az felejthetetlen, milyen profin lopta el a show-t a Jobbik annak idején a MIÉP elől, és nyerte meg szavazóbázisát, a végletekig elkeseredett embereket. Most lép tovább, és a kormánynak nagyon fáj, hogy épp az egyik állami pénzből kistafírozott nemzeti tőkés hirdetőtábláin tolvajozzák. Ebbe a csatajelenetbe battyog be a Mikulás képében a szocialisták miniszterelnök-jelöltje a táblával: fizessenek a gazdagok! Aki mindezt nézi, a szépen megtisztelt választó álmában sem gondolná, hogy róla is szó van, merthogy ő a leggazdagabb.



Legalábbis eddig ő fizetett a legtöbbet.