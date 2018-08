A debreceni BMW-gyár építésének hírére megint egy kicsit kisebb lett Szeged. A város legutóbb a Mercedes második kecskeméti gyárberuházásának hírére ment össze. Tény, száguld Magyarországon az autóipar, és az önkormányzat erre nemigen tud rácsatlakozni.



Ha a politikától elvonatkoztatunk, Debrecen szerintem csak a valóban prosperáló repülőterével van előrébb Szegednél. Ahogy egy igazgatósági ülés után a Mercedes vezetői repülővel Stuttgartból meglepetésszerűen átugrottak Kecskemétre megnézni épülő gyárukat, úgy ezt majd a bajorok is megtehetik.



A mi repülőterünket meg úgy beszorította az elkerülő út, hogy az egy darabig még nem lesz alkalmas üzleti repkedésre. Nem gondolom, hogy Debrecen műszaki felsőoktatása sokkal előrébb lenne a szegedinél – logisztikailag mi vagyunk jobb helyen, Európa fő közlekedési útvonalán.



Azt nem tudom pontosan, ott mennyivel lesznek közelebb beszállítóikhoz a bajorok, a szakma ugyanis egy ideje már láthatatlan gyárként emlegeti a BMW-t. 450 milliárd forint értékben vásároltak Magyarországról terméket, szolgáltatásokat – ez mintegy 90 hazai beszállítót jelent.



Magyarország már a vasfüggöny lebontása óta „meghosszabbított munkapadként" szolgál a német autógyártók számára. Kezdte az Opel Szentgotthárdon, folytatta az Audi Győrben, később a Mercedes Kecskeméten. És a BMW-vel a harmadik nagy német luxusmárkát is köszönthetjük.



Tény, a hazai gazdaság mára az egészségesnél nagyobb mértékben függ a járműipartól, ami veszélyt is jelenthet. A magyarországi export közel 30 százalékát adja a járműipar, ami a BMW érkezésével tovább nő. Ez már olyan kitettség, hogy bármi történik a világpiacon vagy az autóiparban, azt nagyon meg fogjuk érezni.



Munkaerővel már bajban vagyunk. A Mercedes most kezdi toborozni új gyárába az embereket: nem lesz könnyű 2500-at összeszedni. A BMW-nek kezdetben csak ezer kell majd, de ezt egy letarolt piacról kell összeszedni.