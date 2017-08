Harmincadik helyen virít Magyarország a nyugdíjasok életminősége alapján, közben a ráncok között a nagygéci Bözsi néni arcizma sem rándul. Sőt. Még hálás is. Egyvalaki nyugdíja kétmillió forint, 1,1 millió nyugdíjas százezer forint alatti összeget, hetvenötezer pedig még ötvenezer forintnál is kevesebbet kap.



„Év végén, ha úgy vannak a számok, akkor emelek megint." Ez Orbán Viktor száján jött ki Nagygécen, miközben Bözsi néni azért elszólta magát és megjegyezte, hogy milyen jó volna, ha minden évben lennének választások, mert akkor mindig emelnek egy kicsit. Hát ennyi. Most éppen a szocik miniszterelnök-jelöltje ígér emelést, meg egy plusz tizenharmadik havit. Ígérgetni azt tényleg szoktak, mindegyik, kivétel nélkül.



De hogy is van ez? A második Orbán-kormány átállította a nyugdíjemelés-számítást, most az infláció mértéke a mérvadó. Előtte nemcsak az inflációt, hanem a reálbérek növekedését is figyelembe vették, magyarul, akkor nemcsak szinten (ha ezt szintnek lehet nevezni) tartották a nyugdíjakat, hanem növögetett a gazdaság erejétől függően is.



Arról pedig még csak a szakembereknek van fogalmuk, hogy mi lesz akkor, amikor azok lesznek nyugdíjaskorúak, akik a rendszerváltás után elveszítve a munkájukat sorra az utcán találták magukat, majd bejelentés nélkül foglalkoztatták őket. A mai ötven-hatvan évesek között számosan vannak olyanok, akiknek maximum öt-tíz évet tudnak elszámolni majd. Vélhetően százezrek lehetnek ilyen helyzetben, akik teljes kiszolgáltatottságban másfél-két évtizeden keresztül hányódtak vállalkozók hálójában, akik ha kifizették őket, azt is a zsebükbe tették, nem legálisan bérszámfejtették nekik.



Szóval oltári gáz, hogy a mai kép is igen sötét, de még hátravan a java.



A miniszterelnök meg csak int a malacoknak: Na helló, röfik!