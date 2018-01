A kapitalizmus ilyen – szaladt ki belőlem, amikor híre ment, hogy bezárják a dorozsmai nagybani piacot. Ez csak idő kérdése volt azóta, hogy megjelent az első információ az új, CBA-s hátterű nagybani felépítéséről. Utólag már felesleges azon gondolkodni, „bealudt-e" a város. Miért nem erősítette, növelte meg annyira – akár pályázati pénzekből is –, hogy senkinek se jusson eszébe néhány kőhajításnyira konkurens beruházásba kezdeni.



Az üzletlánc és a Hansa-Kontakt nagyobb pályán játszik, mint Szeged, saját erőből, állami vagy uniós támogatás nélkül költött milliárdokat a sztrádalehajtónál. Kapitalizmus az is, hogy csak a tavalyi első háromnegyed évben 124 millió forint veszteséget termelő dorozsmai egységet nem akarja tovább üzemeltetni az önkormányzat. Illetve egy talán politikai is, hiszen a város polgárai, a választók ezt számon is kérhetik. Önteni a pénzt egy olyan zsákba, ami nem mostanában lyukadt ki, tényleg felesleges. Ráadásul az új nagybani piac derekas adófizetője is lett Szegednek.



A kapitalizmus legtöbbször győz a közösségi tulajdonnal szemben, a gazda rámenősebb. Ezt még a Pick privatizációjánál tanultam meg, amikor az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) meccselt, az aranybányának számító óriáscég részvényeiért. Leisztinger Tamás jó érzékkel szemelte ki a magas készpénzállománnyal és likvid eszközökkel kistafírozott céget. A mérkőzés úgy kezdődött, hogy az érdekünket képviselő, különben roppant kedves, a budapesti gyorsvonattal a szegedi nagyállomásra érkező ÁVÜ-s hölgyet a Pick „transzportálta" a cég Tisza parti dísztermébe. Ott a részvényesi közgyűlésen azután egymaga szállt szembe a kapitalista megbízó által felfogadott ügyvédekkel.



Hiába volt jó fizetése, a magas óradíjú közel fél tucat jogi szakember valahogy mindig legyőzte – vitte is a Picket a nagyban játszó új kapitalista.