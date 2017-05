Kirúgták a barátnőmet a munkahelyéről. Közölte a főnöke, hogy megszüntették a munkakörét, mehet is haza. Azóta vigasztalhatatlanul sír. Csak azt hajtogatja: nem tudja, mi lesz a lakáshitelével, miből él meg, utcára fog kerülni. Persze lehetne okoskodni, hogy hány éves is vagy te, királylány, mit gondoltál, mi biztos manapság, miért nem voltak verziók a fejedben minden eshetőségre. Minap még együtt borzadtunk el a leggazdagabb honfitársaink listáján, meg hogy Lázár miniszter azt bírta rá mondani, „tudomásul kell venni: vannak gazdagok és szegények".



Na de ennyire messze egymástól? Igaz, azt már rég nem hangoztatja, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér. Ilyen reményvesztett helyzetek – tudom, mert tapasztaltam – különös éleslátással ajándékozzák meg azt, aki észreveszi. Kitűnik ugyanis, ki az, aki elfordul tőlünk, és ki mond valami valóban biztatót, csak ki kell nyújtani felé a kezünket. A félelem viszont lebénít, elhomályosítja a tekintetünket, görcsbe rántja a gyomrunkat, azt sem tudjuk, merre van előre.



Talán ránk is gondolt II. János Pál pápa, amikor a sokat emlegetett mondatával vigasztalt: ne féljetek! Pedig hányan élnek így… És hányan éltek így, amíg be nem telt a pohár, és már nem féltek kiállni magukért. Például azért, mert elegük lett abból, hogy nap mint nap megalázzák őket azzal, hogy hülyeségeket prédikálnak nekik. Utcára mentek még azok a fiatalok is, akikről eddig azt hittük, jól elvannak a Facebookon, nem érdekli őket semmi más. Hát bizony érdekli. Még nem tudnak profi módon tüntetni, de majd gyakorolják.



És ha már a munka ünnepe volt tegnap, ne feledkezzünk meg a szakszervezetekről sem! Mert az állami csatornákon úgyis agyonhallgatják, hogy végre úgy összefogtak, mint előtte, nem is emlékszem, mikor. Ki is hátrált a kormány a munka törvénykönyvének módosításából, amivel az eddiginél is jobban kiszolgáltatta volna a dolgozókat. Az vezetett eredményre, hogy az érdekképviselők ezúttal nem játszották ki egymást. Nem féltek összefogni egy közös célért.