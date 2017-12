Szent Miklós napjára virradó éjjel későn feküdtünk le. Életben tartottunk egy legendát, egy közös mítoszt, telepakoltuk a gyerekek csizmáját meglepetéssel. Nézd már, a sajtó még mindig a Mikulásnál tart – mondhatja az olvasó, de amiről szólunk, a hit, aktuális bőven december hetedikén is. Egyrészt innentől kezdve a Jézuskát várják a gyerekek, másrészt mi, felnőttek is elég sok furcsa dologban tudunk hinni, míg más téren igen kiábrándultnak mutatkozunk.



Arra legtöbben nem is emlékszünk pontosan, hogyan, mikor ábrándultunk ki a gyerekkor meséiből. Az agyunk kíméletes velünk, fokozatosan vezeti be a sok okos információt. A papa beöltözött Mikulásnak, ebben nincs semmi furcsa, hiszen az igazit nem láthatjuk. Aztán elkezd derengeni, hogy azért nem, mert csak a papa van, a spicces szomszéd bácsi, a bérelt Télapó, a jelmez.



Kapaszkodunk, amíg megy, a hitbe, hogy vannak csodák, a vattaszakáll nem lehet a valóság. Agyunk csavarja a szomorú tényeket, amíg bírja, és ezen a téren sosem változunk meg teljesen. Felnőttként összeesküvés-elméletekhez, hamis prófétákhoz tudunk ragaszkodni a végsőkig, mert a közös hit összetart, közösséget kovácsol, társaságot, beszédtémát ad. Kicsiben az, mit hozott a Mikulás vagy a Jézuska, ki ő, és hogyan lehetne kilesni, nagyban az, kik mentik meg a világot, vagy tehetnek annak minden kínjáról – mert mi, egyes emberek ugye semmiképp. Pedig a keresztény kultúrkörben advent idején éppen egy ember megszületésére várunk, aki felelősséget vállalt nemhogy a saját cselekedeteiért, de mindannyiunkért. Jézuskára, aki felnőtt, és Jézus lett belőle.



Én egyébként húszévesen is kaptam mikuláscsomagot, és minden egyes kihúzott fogam után várom a fogtündért. Nem jön – de biztos csak azért nem, mert több dolga van angolszász vidékeken, ahol többen hisznek benne. Nem adom fel, szeretettel gondolok rá. Ne mondjátok el, hogy nem létezik.