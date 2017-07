Ne szólj szám

És ebből lett baja.

Ja, Szegeden a két fiú egy hónapos ösztöndíjat kapott az SZKT-tól, hogy iskolakezdésre tökéletesítse a rendszerét

– magyarul és angolul.

Kolléganőm írt júniusban arról a 15 éves fiúról, aki miután rájött a buszmegállóban, hogy még nem töltött le egy menetrend-alkalmazást sem, készített a 17 éves barátjával egy okostelefonon könnyen elérhető megoldást. A szegedi chatbot megmondja a Facebook Messengeren, hogy mikor jön a busz. Hogy mindez miért jutott most eszembe? Könnyen kitalálhatják. Már napok óta egy 18 éves fiú áll a hírek középpontjában, aki rámutatott a Budapesti Közlekedési Központ e-bérletrendszerének hibáira. Nem sumákolt, nem élt vissza azzal, amit felfedezett, hanem megosztotta országgal-világgal. Akár titokban is tarthatta volna, hogy ötven forintért is tud egy tízezer forintos budapesti e-bérletet vásárolni, de nem, a székesfővárostól több száz kilométerre élő fiú beszámolt a sajtónak a kapitális hibáról.A BKK és a rendszerfejlesztő informatikai cég feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, a rendőrök pedig nem idézést küldtek a 18 éves fiúnak, hanem hajnalban a lakására mentek és elvitték. És ezt most hogy? – idézhetnénk a klasszikust. Miért kellett ez? A szökés, elrejtőzés veszélye miatt – erre szoktak ilyenkor hivatkozni – vitték be a rendőrök? Ugyan! A feljelentők, miután minden fórumon megtapasztalhatták a népharagot, késve ugyan, de bocsánatot kértek.Az informatikához jól értő ismerősöm szerint egy közepesen béna webshop nem működik úgy, mint a BKK online rendszere. Hihetetlen hibák sorozatát követték el, amely pánikszerű kapkodásról árulkodik. Mint annyi mindennek, ennek is a vizes világbajnokságra kellett elkészülnie. Elkészült. Látjuk, hogyan.Normális országban és cégnél jutalmat adnak annak, aki hibát talál egy informatikai rendszerben, és felhívja rá a figyelmet. Nálunk a kriminalizálás a megoldás.