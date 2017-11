Négy fokban

Már meg sem lepődünk, amikor menetrendszerűen érkezik a hír: a fűtési szezon kezdetén derül ki, hogy a régi belvárosi épületekben ereszt a gázvezeték, ezért a javítási munkák idejére el kell zárni a csapot. Idén a Tisza Lajos körúton jelentkezett a probléma, ahol a kialakult helyzetet nehezíti az is, hogy a ház elektromos vezetékei is elöregedtek, így a hősugárzót is csak óvatosan szabad használni.A már kialakult problémának természetesen nincs, nem is lehet megoldása egyik napról a másikra. Ezt a házban élők is tudják, egy bizonyos mértékig el is fogadják, és türelmesen várnak. Az elfogadás mértéke és a türelem azonban a hőmérő higanyszálával együtt egyre alacsonyabbra kerül. És ez nem is csoda, a négyfokos konyhában, meleg víz és főzési lehetőség nélkül nehéz megérteni a közbeszerzési eljárás törvényileg szabályozott határidejét, vagy a műszaki problémák megoldásán gondolkodni.Javaslatot tennék az illetékeseknek: mivel tudják, hogy mikor épültek az IKV kezelésében lévő lakóházak, és azzal is tisztában vannak, hogy mikor nyúltak hozzá utoljára a gépészethez, készítsenek egy listát. Ennek élén a legrégebben felújított gázvezetékkel rendelkező ház álljon. Tavasszal, a fűtési szezon végét követően pedig a lista alapján haladva ellenőrizzék a házakat. Ha május végén derül ki, hogy probléma van, bőven jut idő a fűtési szezon kezdetéig annak javítására, nem kell kapkodva kivitelezőt választani. Bizonyára a lakók is türelmesebbek lesznek, és még az is lehet, hogy a sajtót sem keresik meg a problémával, hiszen a nyári kánikulában nem életbevágóan komoly probléma hideg vízben zuhanyozni.

