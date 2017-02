Nem hiányoztak

Rekordot állítottak fel a parlamenti képviselők. Mindössze hatan voltak kíváncsiak Matolcsy György beszámolójára, aki a Magyar Nemzeti Bank üzleti tervéről beszélt. Láttam egy fotót is erről. A parlamenti patkó annyira kongott az ürességtől, hogy az embernek szinte sírni lett volna kedve, ha nem lett volna az egész kész röhej. Mondjuk én valahol megérteném a képviselőket. A téma sem volt túlzottan érdekes, az előadóról is inkább a magánélete jut mostanában eszünkbe. De ezt inkább hagyjuk.



Azért kíváncsi lennék, hol voltak a képviselők. Korábban egy videófelvételen is ezt a kérdést firtatta egy internetes portál, hogy ugyan mit csinálnak a parlamenti képviselők napi 8 órában a negyedmilliós alapfizetésükért. Ott egy szakértő azt ecsetelte, hogy a választói körzettel rendelkezők egyeztetnek, lótnak-futnak a kerület ügyeiért, találkoznak a választókkal. A listások pedig a pártjuk által kijelölt feladatokat is elvégzik. No meg egy-egy szavazásra egy hét alatt akár 1000 oldalnyi anyagot is át kell tanulmányozniuk.



Egyébként is a parlamentben csak a reprezentatív munka zajlik. Meg a szavazás. Meg a vitatkozás egy része.

Szóval van munka dögivel, nem unatkoznak a képviselők egy percet sem, erősködött a szakértő. Sajnáljuk, sajnáljuk, de azért csak álommunka ez! A bérezés nincs teljesítményhez kötve, ráadásul a fizetésüket is saját maguknak állapítják meg. A patkó tényleg szerencsét hoz. Legalábbis 199 embernek.



Ha jobban meggondoljuk, lehet, hogy nem is olyan nagy baj, ha hiányoznak a képviselők. Ha ott vannak, sokszor csak újságot olvasgatnak, elbóbiskolnak vagy acsarkodnak. Vagy más férfiak szoknyáját emlegetik.

Matolcsy beszéde alatt volt közbekiabálás? Elaludt valaki? Célozgatott? Ha igen, azt már biztos tudnánk. Ugye, hogy minden csak nézőpont kérdése?