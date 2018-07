Nem azt mondom én, hogy a magyart nincs miért szidni. Csak Szeged környékén hetente kapunk olvasói bejelentést egy-egy újabb ízléses szemétkupacról, amikor valaki megint nem bír magával, és meglátván egy vadregényesebb foltot a városban, elhelyezi ott a mocskát. Ami azonban a Tiszán folyt le nemrég, és ami a Maroson most megállt, ahhoz nem vagyunk hozzászokva ilyen mennyiségben. Emlékszem, fürödni szerettem volna a Tiszában a sárkányhajó-vb megnyitója előtt, de az újszegedi oldalon percenként 5-6 flakont vitt le a víz. Olyan régóta hányódhattak, hogy egyiken sem volt már címke, nem lehetett megállapítani, honnan jöttek. Az úszást hamar feladtam, gusztustalan volt, hogy a kezemmel kellett elhajtanom magam elől a műanyagot. Amióta Szegeden élek, a ciánszennyezés évén kívül – azt is a szomszédból kaptuk – nem volt nyár, hogy ne fürödtem volna a Tiszában. Nem zavart a kisebb árnál az ág, a falevél, nem zavart a rucaöröm sem. De az arcomba úszó szemét, az nagyon zavart.



A Maroson megakadt hulladékszigetet az Ativizig munkatársai csónakról szedték össze. Percenként 3 palackot hoz a víz, jelezte a szemét bejelentője: kollégánk a helyszínen járva maga is látta a címkéken, hogy a román oldalról. A saját szemetelőinket próbálhatjuk nevelni, de mit tegyünk, ha a szomszédok hulladéka csorog bele az arcunkba? Lehet, hogy nekik ez nem nagy baj: ha elviszi a víz az illegális lerakót, levan róla a gond. Feszítsünk ki hálót a határon? Szétszaggatja az uszadék, beleakad a hal, a madár. Arra nincs ember, hogy folyamatosan tisztítsák a partot, ráadásul a ferencszállási szemét is egy ritkán látogatott szakasznál gyűlt fel, nem először. Mire észreveszik, kész a mesterséges sziget a rendes mellett, „kövei" közt ronda, büdös habbal. Ha pedig megindul, nincs fürdés a Marosban, de még a Tisza újszegedi partszakaszán sem. Kedves szomszéd, nem lehetne ettől eltekinteni?