Nem mind sonka

Gyerekkorom talán legszebb emlékei közé tartozik a disznóvágás. Pontosabban disznótor, arrafelé így nevezték. Hatalmas családi esemény volt, akár húsz rokon összegyűlt. Felnőttként sokszor megmosolyogtatnak a felvillanó képek. Mindenki fáradhatatlanul dolgozott, mégis minden munkafázis végeláthatatlanul hosszú volt. Estére vacsora várta a részvevőket, roppant a hurka bőre, gőzölgött a leves. Nagymama, ha belefért, süteményt is készített. Fogyott a pálinka, emelkedett a hangulat, mindenki egymást túlkiabálva igyekezett beszélgetni valakivel. Magára valamit adó férfinak volt otthon füstölője. Az évek alatt megtapasztalta a folyamat minden apró részletét, letette a nagyesküt a kicsiny épület pontos méretei és a legmegfelelőbb fafajta mellett. Pár hét, és a kolbász, a szalonna lejött a füstről, ha eleget szikkadt, nagyapa fogyaszthatónak nyilvánította. Nos igen, és a sonka. Amelyről minden rendes falusi férfi tudta, mekkorára kell hagyni, meddig érjen, pácolódjon, füstölődjön. És amelyből később pengeéles késsel leheletvékony szeleteket vágtak.



Aki valaha kóstolta a valódi sonkát, érti, miért vétek a boltokban kapható, bár így nevezett, de még csak nem is hasonlító terméket ugyanígy hívni. Évek óta figyelmeztetik a vásárlókat, hogy óvatosak legyenek az ilyen-olyan ízesítőkkel feltuningolt, levekkel telenyomott húskészítményekkel. Kételkedjenek, ha a vákuumcsomagolásban lötyög a víz, ha olcsóbban kínálják, mint egy parizert. Tudom, árérzékeny a magyar vásárló, mi tagadás, magam is az vagyok. És még akár jóízű is lehet a „sonka", amit a fentiek ellenére megveszünk – de nem árt tudni, hogy azért az mégse sonka. Olyan ez, mintha mindent palacsintának hívnánk, ami lisztből van és eléggé lapos. Vagy ha pezsgőnek, ami kissé bódít és buborékos.



A régi parasztember ilyenkor forog a sírjában. Mi pedig jó, ha észben tartjuk: ilyenkor csak illúziót vásárolunk.