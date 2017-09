Déja vu érzésem támadt, amikor megláttam tegnap Budai Gyulát a Szegedi Ítélőtábla előtt, ahol éppen a Hagyó-per másodfokú tárgyalása kezdődött.



A fideszes politikus, állítása szerint, csak emiatt jött Szegedre. El is mondta a magáét: a szoci kormányok idején százmilliárdos kárt okoztak a költségvetésnek, és hogy Sukoró, meg négyes metró, meg Gyurcsány, és azt is, hogy bízik abban, hogy bűnszervezetben elkövetett bűnök miatt elítélik a vádlottakat.



Eszem ágában sincs megvédeni, aki bűncselekményt követett el. De. Az izsáki polgármesterrel ugyan visszafizetették a magáncélra használt, uniós pénzből közcélra felépített vadászház árát, de egyik fideszes sem kiabált, hogy korrupt a polgármester. Mengyi Roland miatt sem.



Sok mindent lenyomtak a torkunkon, de hogy a bíróságainkba vetett bizalmat is elrágják? Mintha nem vennék észre, hogy mekkora károkat okoznak. Nem most kezdődött.



A Cosma-gyilkosság ítélete után az akkori igazságügyi miniszter egyenesen a Kúria elnökének írt egy levelet, hogy ugyan vegye már figyelembe, hogy mit kíván a nép.



Függetlenül attól, hogy személyesen mit gondolunk az ítéletekről, higgyük már legalább azt el, hogy arról dönthet egy bíróság, amit az ügyészség elé tesz. Az a per anyaga. A döntésüket jogszabályok alapján hozhatják meg.

Az Alaptörvény szerint a bíróság független hatalmi ág, így a kormány nemhogy útmutatást nem adhat, de még nyomást se gyakorolhat a bírókra a neki nem tetsző ítéletek miatt. Az ítéleteken egyedül a jogalkotó Országgyűlés változtathat, a büntető törvénykönyv szigorításával. Nem utasíthatja szigorra a bírókat a főnökük, de még a Kúria elnöke sem.



Nem oda Budai. Vagy mégis?