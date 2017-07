Elhatároztam, hogy nem politizálok többet. Legalábbis nyáron. Minek kínozzak mindenkit azzal, hogy a Fidesz–KDNP-kormány a demokráciát nem építi, hanem rombolja? Ami még maradt.



De szó se essék erről! Eltelt a nyár fele, most már tényleg pihenjünk! Menjünk el üdülni, kapcsolódjunk ki. A saját nyugalmunk érdekében. Mert egyébként azt látjuk, halljuk, olvassuk, hogy az oktatásban, az egészségügyben nagy a baj. Például a klinikán felírt gyógyszert a beteg hozzátartozói a közeli patikában váltják ki. Mert az intézménynek nincs. Bevezethetnénk a gyógyszer és eszközök nélküli gyógyítást. Javaslom a ráolvasást sámánnal. Természeti népeknél gyakorlat. Vagy berendezhetnénk az új stadionokat ideiglenes ellátóhelyekké, akár műtőkkel. A rengeteg drukkertől meccsnapon is kényelmesen elférnének a páciensek a lelátókon. Magyar specialitás lenne: nem járó- vagy fekvő-, hanem ülőbeteg-rendelés.



Hagyjuk ezt, élvezzük a nyarat! Süt a nap, jó a víz a strandokon, a folyóknál, a tavaknál. Finom a lángos, hűsít a limonádé, a sör. Jó feküdni a gyékényen, olvasni, kizárni a külvilágot, még a szomszéd pléden csevegőket is. Nem érdekel, miről beszélnek. Az sem, hogy átverjük az Európai Uniót, az sem, hogy a kormány burkoltan-nyíltan zsidózik, „sorosozik", és az sem, hogy Mészáros, Habony és a többi mennyi lóvéhoz jut így-úgy a közösből. Miért foglalkoznék vele? Az én adóm is benne van.



Mit ígértem? Hogy nem politizálok? Hazudtam. Azt hiszem, elmegyek politikusnak.