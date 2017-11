Nem sokan maradtak

Azt mondják, régen azért is becsülték meg a tapasztalt öreget, mert rajta múlhatott a közösség túlélése: ő találkozhatott korábban olyan helyzettel, amivel a fiatalabbak még nem. Kevesen vannak már, akik ott lehettek 1956-ban a Kossuth téren, kevesen azok is, akik vidéki településeken élték meg ezeket az időket, és nem kisgyerekként. Abban az évben született édesanyám és édesapám, én is már 38 vagyok. Meg lehet tippelni, hányan vannak még olyan állapotban, hogy meséljenek, emlékezzenek. Meg kell becsülnünk őket nagyon.

Ebben az országban minden családnak van története – vagy ezzel a megszállóval, vagy azzal, esetleg mindegyikkel. Nagyanyám zsidó barátnőjét nem látta többé, miután elvitték a családot, később a saját családját a kommunista vezetés telepítette ki – svábok voltak, de utálták a volksbundistákat, hiába. A gyerekeim jó sztorikat hallanak majd, csak nem feltétlenül első kézből: apai dédapjuk például Sztálin-szobrot döntött 1956 októberében egy határ menti kis faluban Bács-Kiskunban, ő volt a traktoros – de nem élte meg a dédunokák születését. Az anyai dédapa meg kamaszként német, majd orosz hadifogságba is került – mivel elég mozgékony típus, és lehetősége is nyílt rá, mindenhonnan megszökött pár órán belül. Ő még szerencsére mesél.



Igen sokan voltak itt, akiket mindegyik oldalról megtépázott a történelem. Ők tudják, hogy valójában nem oldalak vannak. A náci és a kommunista hatalom ugyanaz az önkény, csak másképp nevezik – na, annak az önkénynek kell nevet találni, ha meg akarunk nevezni valamit. A kisember által megélt történelem pedig mindig kicsit más, mint amit a tankönyvekben leírnak. Hallgassuk meg az időseket, amíg még lehet! Tanuljunk a történeteikből.



Hallgassuk meg az időseket, amíg még lehet.