Nem térkép a táj

Biztosan igaza van a nemzeti áramszolgáltatónak, és a Domaszék–Röszke földút húzódik rossz helyen, nem a közepébe biggyesztett villanykaró. El is lehet kezdeni így rendet tenni: tekintet nélkül arra, hogyan használtak erre szántóföldet, utat negyven-ötven éve, hol építettek kerítést, szögeltek össze budit, ültettek fákat, tessék lebontani, odébb húzni, kivágni: mindenki igazodjon a térképhez, az mégis egy hivatalos irat! Meg lehet tenni? Igen.



Veszekedések, örök harag, tulajdoni perek árán véghez vihető. Ennél kínzóbb kérdés az, miért nem egyezik a valóság és a térkép – nemcsak Domaszék és Röszke között félúton, hanem a legtöbb magyar település kül- és belterületén? Hogyan fordulhat elő az, hogy ha Csanyteleken árkot ásnak, akkor a közművezetékeket véletlenül sem ott találják, ahol a térkép mutatja? „Térképészeti, területszámítási hiba" – 2015-ben egy szegedi család azt szerette volna elérni a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, hogy ezt mondja ki az ítélet a portájukat is feltüntető hivatalos térképről. Ők azt állították, a földhivatali mappa helyenként 6–8 méterrel téved a valósághoz képest, s ez nekik kárt okoz. A földhivatal képviselője viszont „hibahatáron belüli" eltérésről beszélt, amit nem kell korrigálni. A bíróság a hivatal javára döntött. A vita hátteréről megkérdeztük a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének oktatóját, aki azt mondta, a digitális alaptérképeket nem csak a területet fölmérve rögzítették. Olyan is volt, hogy a papíron meglévő térképet digitalizálták. Így a végeredmény „területtől függően nem teljesen homogén módon készült el". Az engedélyezett eltérést centiméterekben adják meg, de érdemes lenne megnézni, hogy a nemrég villanykaróval ékesített földút közelében minden más közmű centiméterre ott van-e, ahol a térkép feltünteti.



Meglehet, ha elég sokáig nézzük azt a térképet, az derül ki, mindnyájan rossz helyen vagyunk.