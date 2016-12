A következő három évben legalább 300 ezer ember megy nyugdíjba, ők a Ratkó-korszak szülöttei az 50-es évek első feléből. Ha a Nők 40 program nem terhelte meg eléggé a kasszát, ez azért rátesz, de marad a működőképesség. Sőt, a szakemberek szerint egy ideig még kegyelmi az állapot: néhány évig többletben is lehetnek a befizetések. Ezt a pénzt kellene most félretenni és megtakarítani!



Ami igazán és visszafordíthatatlanul veszélyezteti az ellátórendszert, az az elöregedő társadalom – 20 év múlva nagy valószínűséggel fenntarthatatlanná válik az állami nyugdíjrendszer. Az MNB idei tanulmánya nem pontosan így írja, de szerintük is kell majd az állami apanázs mellé az önerő, mert biztosra veszik, hogy a nyugdíjak csökkenni fognak.



Magyarországon az 1990-es évek elején 1,4 millió volt a 65 éves és idősebb népesség létszáma, ők 2030-ra 2,1 millióan lesznek. Mivel addigra inkább nyolc, mint kilencmilliót számlálunk, minden negyedik ember tartozik majd ebbe a korosztályba. A 2060-ra szóló 2,6 milliós becslés pedig már az akkori lakosság nagyjából harmadát jelenti.



Csodák pedig nincsenek a felosztó-kirovó rendszerben: amit a munkaképes korú népesség járadékként befizet, azt lehet szétosztani a nyugdíjasok között. Próbálkozás volt a rendszer megváltoztatására, de a magánnyugdíjpénztárakat beszántották, az egyénileg nyilvántartott megtakarításokat – néhány tízezer embert kivéve – einstandolták. Hárommillió tag háromezer milliárd forintnyi vagyonát sikerült úgy eltapsolni, hogy ennek alig lett látszatja. Birka módra végig is néztük.



Azóta járja a mondás, hogy óvja a te pénzed Selmeczi Gabriella nyugdíjvédelmi megbízott, de ez korántsem ilyen vicces. Már most el kell kezdeni a megtakarítást, hogy kevésbé kelljen félnünk az öregségtől. Mondhatnánk, hogy ezt segíti a jövőre emelkedő minimálbér, de ez nem a humor helye.