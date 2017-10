Néma áldozatok

Bár nálunk is nagy hullámokat vet a szexuális zaklatási botrány, sajnos úgy tűnik, Marton László egyedül viszi el a balhét. Pedig vannak mások is, akiknek bocsánatot kellene kérniük.



A Vígszínház egykori direktorának ügyeiről Sárosdi Lilla bátor kiállásáig nem lehetett hallani, ezért sokkoló, hogy egy olyan elismert alkotó, akinek az előadásait szerettük, a színházról vallott nézeteivel többnyire azonosulni tudtunk, egyik pillanatról a másikra emberileg hiteltelenné válik.



Persze annak, aki sokat foglalkozott a színházzal, semmin sem szabadna meglepődnie. Ahogy maguk a színháziak mondják viccelődve: kevés mocskosabb hely van Thália templománál. A szereposztó díványra sokan céltudatosan fekszenek, emiatt is nehéz egyes vezetőknek megérteni, hogy a nem az nemet jelent, és nem mindenki óhajt akár ezen az úton is érvényesülni.



Remélem, a többi érintett is aggódik most egy kicsit – mondja a Marton-ügy kapcsán valaki, aki már mesélt korábban hasonló történeteket. A színház világából ismerek olyanokat, akik a megalázó hatalmi visszaélések elől inkább másik pályára menekültek, vagy nemcsak a pályát, még az országot is elhagyták.



Egyikük el is mesélte, hogyan zaklatta a rendező, de itthon maradó családja miatt másnap visszavonta a nyilatkozatát.



Igazságtalanság lenne csak a színház világát pellengérre állítani. Még a múlt évezredben történt, hogy egy gyermekeiért küzdő kétségbeesett anyát beprotezsáltak az igazságszolgáltatás akkor magas tisztséget betöltő szereplőjéhez, hátha tudna neki tanácsokat adni, hogyan folytassa a perét.



A szép, fiatal nő megsemmisülve jött ki az igazságügyi palotából. A tapasztalt férfiú tekintélyes hivatalában tett neki ajánlatot: ha segítene, az árát természetben kellene megfizetnie.



Míg Amerikában Harvey Weinstein bukása óta a korábban elkövetett, most kiderült visszaéléseik miatt tucatnyinál többen kényszerültek posztjukról távozni, nálunk népszerű az áldozatokat hibáztatni, viccet gyártani az ilyen ügyekből. Nem csoda, ha az érintettek többsége néma, és nem kíván a nyilvánosság elé állni.