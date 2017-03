Nép és kultúra

Hát bajban leszünk: ez volt az első gondolatom, amikor hallottam a miniszterelnök elhíresült beszédéről. Hogyan leszünk mi etnikailag homogének, azonos népből származók? Apuka még oké, hiszen majdnem egészen sváb, de én? Egyik oldalról németek a Szudéta-vidékről, betelepített svábok. A másikról nyírségi dinnyések, akik Fejér megye laposabb részén kötöttek ki; egy cigány üknagymama is felbukkan, de ő talán csak legenda. Egyik és másik ágról is vannak lyukak a családfán, amelyeket befoltozni nem sikerült: lehet ezt így? Vagy mehetünk mi is, mint anyám, egy álmában? Húzta-vonta nyirkos őszi éjszakában a három gyereket, csöpögő esőben, sáros szántóföldön – menekültünk valahová. Tovább álmodva a rémálmot, majd nekünk is azt mondják valahol, hogy köszi, de már itt is etnikai homogenitás van, tök jó ötlet volt. Menjetek haza.



Később volt időm olvasni, videót nézni, meghallgattam én is a beszédet. Nem fenyeget nemzetiséget, vallási kisebbséget: a miniszterelnök szerencsétlenül fogalmazott. A politikai filozófus is arra jutott, akit az Index megszólaltatott: a kultúrát érthette az etnikai alatt. A mondanivaló ismét annyi, hogy a migránsok kultúrája nem fér össze a keresztény Európával. Valahol hasznos tévesztés ez. Aki a jobboldalt jobbszélről kerüli, vagy kellően frusztrált, az boldog. Azt hiheti, kidobunk majd innen mindenkit, aki nem úgy magyar, ahogy mi. Akinek meg gumicsontot akarunk dobni, az rágódik rajta. Ez is bejött.



Nem tudjuk, mi volt a cél, de nem csak a kereszténység a közös európai kultúra része. Hanem az is, hogy miniszterelnökként sem használunk olyan kifejezéseket, amelyek vészkorszakot idéznek sok érintett családban. Például a náci zsargonból ismert „élettér", amivel 2002-ben kavart botrányt Orbán Viktor. Nem kulturált, nem ízléses, nem is szalonképes. Érdemes erről megkérdezni svábot, akinek a fél családját kitelepítették, magyart, akinek az apja a Felvidéken hagyta a vagyonát, zsidót vagy romát, akinek deportálták a nagyszüleit.