Kikaptunk olvasóinktól az első szegedi villanyautós találkozót követően, mert csak utólag adtunk hírt, tudósítottunk a Szeged Plaza parkolójában rendezett „zöld" eseményről. Mentségünkre szóljon, csak Facebookon hirdették meg a szervezők, és amikor körbekérdeztük a szegedi márkakereskedőket, egy kivételével mindenki tőlünk értesült róla.



Én sem bíztam nagyon benne, de azután több mint egy tucat kocsi összeszaladt, és senkinek sem volt sietős. Az autótulajdonosok csillogó szemmel magyaráztak a villamosításról érdeklődőknek, töltőket, csatlakozókat ajánlottak egymásnak, igazi szakmai találkozó volt.



Pedig ahogy az önvezető autót, úgy az elektromost „sem eszik olyan forrón": szinte a találkozó napján röppent fel a hír egy nagy Tesla-visszahívásról. A villanyautó-gyártásban a világ éllovasának szállító márka nehezen halad a nagy erővel beharangozott, elérhető árú modelljével. A villanyos népautóra egy ideig még várni kell – a héten öt napra le is állították a szerelőszalagot a kaliforniai üzemben. Ráadásul ezt előzetes figyelmeztetés nélkül jelentették be a dolgozóknak, a Tesla szóvivője szerint erre az automatizált gyártási folyamat kiigazítása miatt volt szükség.



Ebből így nehezen lesz „tömegcikk", pedig már 2017 végére heti ötezres gyártási darabszám volt a cél, miközben még március végén is csupán heti kétezernél tartottak. Ami viszont dicséretes, a cég első embere, Elon Musk elismerte, hiba volt túlzott mértékben robotizálni a gyártást a Teslánál.



Pedig ez még csak az elérhető árú villanyautó. És akkor hol vannak még az elérhető gyors töltők? Megyénk, a dél-alföldi régió ellátottsága poros nyomában sincs a fővárosinak, a budapesti agglomerációnak, illetve Északnyugat-Magyarországnak. És erről is sok szó esett az első szegedi villanyautós találkozón.