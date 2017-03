Szerintem ez egy gázos üzenet – vonta le a konklúziót Bayer Zsolt Deák Kristóf Oscar-díjas kisfilmjéről, miután ötször is megnézte. Az immáron Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé műsorában cserélt eszmét a tavaly Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett publicista beszélgetőtársával, Bogár Lászlóval, amikor erre a közös nevezőre jutottak. A társalgók azért gondolják gázosnak az üzenetet, mert lényegében az egész nyugati világ képmutatását mintázza, mintegy helyet adva annak, hogy itt mindenki jól énekel.



Pedig dehogy! Bogár fejtegetésére, miszerint a kisfilm lényegében a demokrácia örök dilemmáját festi le, nevezetesen azt, hogy itt minden választópolgár kompetens, pedig valójában nem, Bayer rákontráz azzal, hogy a nyugati világ abba nyomorodik bele, hogy mindenkinek elmagyarázza, hogy zseni. Bogár bólogat: ez a népfelség.



Egyre többet hallok hasonló véleményt. No, nem Deák Kristóf filmjéről. Hanem arról, hogy mennyire hasznos volna a választójogot végzettséghez kötni. Mondjuk érettségihez. 2011-ben a lakosság 31,3 százaléka érettségizett, majd évről évre tízezrekkel kevesebben. Miért nem az vetődik fel, hogyan lehetne elérni, hogy kétszer ennyi fiatal végezze el a középiskolát? Hogy többen juthassanak minőségi oktatáshoz? Biztos vagyok benne, nyernénk vele. Kevesebben jutnának börtönbe, többen kerülnék el a betegségeket, illetve legalább időben jutnának el orvoshoz. Lehet, hogy az egészségügyre is kevesebbet kellene költeni.



Elkeserítő, hogy az amúgy lényegében már a mindenből kirekesztetteket akarják tovább kiszorítani. Azokat, akiknek nulla az érdekérvényesítő képességük, akiknek még pártjuk sincsen, csak amikor buszba gyömöszölik őket, hogy leadják a voksukat. Jó lenne felfogni, hogy még a börtönökben leérettségizettek is nekünk jelentenek kisebb rizikót, amikor szabadulnak. Vagy van a másik út: aki bekerül, maradjon örökre ott. Drága mulatság volna. Mint ahogy az is, ha hagyjuk, hogy egyre több mindenből kirekesztett, lecsúszott család éljen az országban.



Persze így egyszerűbb. A kirekesztés lényegesen könnyebb, mint a szolidaritás, meg a lehetőségek kiterjesztése. Mert ugye az macerás. Hosszú távon sokkal többe kerül az út szélén hagyni egyre többeket.