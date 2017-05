Népszerűség

Tőlük egyáltalán nem szokatlan módon forradalmi ötlettel állt elő a minap a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Mivel az eddigi rendszer nem igazán vált be, szerintük hosszabb távon mindenképp el kell érni, hogy a politikusok válasszák a népet. Bár örülök neki, hogy ezt végre kimondta valaki, a gyakorlat az utóbbi időben amúgy is ebbe az irányba mutat. Igaz, kicsit még visszafogja a kormány által választott nép akaratának érvényesülését, hogy a szavazólapokon egyelőre a Fidesz neve mellett más szervezeteké is szerepel.



Nem véletlen, hogy a kormánypárt jó ideje csak azokkal a választópolgárokkal foglalkozik, akik akkor is rájuk szavaznának, ha Orbán Viktorról mondjuk kiderülne, hogy valójában Soros György ügynöke, és csak úgy tesz, mintha harcolna a patás tőzsdespekuláns ellen. Bár a demokrácia elvileg a nép akaratának képviseletére épül, hogy mi számít „a népnek", azt eléggé kreatívan lehet értelmezni. Többek között így fordulhat elő, hogy másfél millió szavazó dönti el, hogy a másik nyolc és fél milyen politikai vezetők irányítása alatt él. Ehhez persze az is kell, hogy olyan, összefogásra képtelen ellenzékkel legyünk megverve, amilyennel. Ez a másfél millió szavazó küldi vissza a kicsit sem manipulatív nemzeti konzultációkat is, mert azt hiszi, tényleg kíváncsi a kormány a véleményére. Erre aztán odafönt azt mondják, a néppel konzultáltak, és a nép őket támogatja. Akik meg kint tüntetnek az utcákon a CEU-ügy, a civiltörvény vagy a rendszerszintű korrupció miatt, azok mind Soros-ügynökök. Röhejes, ahogy Kósa Lajosnak, Németh Szilárdnak vagy más szócsöveknek mindenről sorosbrüsszel jut az eszébe, függetlenül attól, hogy köztörvényes bűncselekményről vagy az időjárásról van-e szó.



Nem tudom már, ki mondta, de nagyon igaz, hogy imádkoznia kellene a kormánynak, hogy kitartson a választásokig Soros György egészsége, hiszen nehéz lesz új ellenséget találni, ha véletlenül idő előtt eltávozna.